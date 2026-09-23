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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

۱۴ هزار دانش‌آموز در مدارس آستانه اشرفیه و کیاشهر تحصیل می‌کنند

۱۴ هزار دانش‌آموز در مدارس آستانه اشرفیه و کیاشهر تحصیل می‌کنند

آستانه‌اشرفیه-فرماندار آستانه‌اشرفیه با اشاره به تحصیل ۱۴ هزار و ۱۹۸ دانش‌آموز در مدارس این شهرستان گفت: فراهم کردن فضای آموزشی ایمن و بانشاط نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.

رحمت حیدری نژاد، صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم زنگ ایثارو مقاومت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جاری، ۱۴ هزار و ۱۹۸ دانش‌آموز در مدارس شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر مشغول به تحصیل هستند، اظهار کرد:برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات مطلوب آموزشی، پرورشی و تربیتی به این دانش‌آموزان انجام شده است.

فرماندار آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه توجه به نیازهای آموزشی و عمرانی مدارس از اولویت‌های مدیریت شهرستان محسوب می‌شود، گفت: فراهم‌کردن محیط مناسب برای تحصیل این دانش‌آموزان، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.

حیدری‌نژاد با اشاره به مجموع ۱۴ هزارو ۱۹۸ در کل شهرستان ،اظهار کرد:ده هزار و ۳۸۵ دانش‌آموز در آستانه اشرفیه و ۳ هزار و ۸۱۳ دانش‌آموز در بندر کیاشهر تحصیل می‌کنند

وی با بیان اینکه نقش معلمان در پرورش نسلی توانمند، مسئولیت پذیر، خلاق و متعهد، نقشی اساسی و اثرگذار است،افزود :۶۷۰ نفر از فرهنگیان در امر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در آستانه اشرفیه و ۳۷۶ نفر از فرهنگیان نیز در حوزه آموزشی بندر کیاشهر خدمت می‌کنند.

فرماندار آستانه اشرفیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای میناب، گفت: گرامیداشت هفته دفاع مقدس وظیفه‌ای ملی، فرهنگی و تربیتی است ، انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید، نقش مؤثری در تقویت روحیه ایثار، مقاومت و مسئولیت پذیری دانش‌آموزان دارد.

وی افزود:برگزاری برنامه‌های فرهنگی، روایتگری رشادت‌های رزمندگان، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و معرفی الگوهای ایثار و فداکاری، می‌تواند پیوند نسل جوان را با آرمان‌های شهدا عمیق‌تر کند.

۱۴ هزار دانش‌آموز در مدارس آستانه اشرفیه و کیاشهر تحصیل می‌کنند

توجه ویژه به ایمنی و بهسازی مدارس

حیدری‌ نژاد با اشاره به تشکیل ستاد مربوط به تأسیسات و ایمنی مدارس اظهار کرد: مشکلات و نیازهای مدارس در بخش‌های مختلف از جمله آسفالت، گچ‌کاری، زیباسازی، بهسازی و موتور خانه‌ها شناسایی شده و هماهنگی‌های لازم با آموزش وپرورش استان برای رفع این مشکلات صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بسیاری از نیازهای مدارس مورد بازنگری قرار گرفته است، افزود: اقدامات لازم برای رفع مسائل موجود در مدارس انجام شده و روند رسیدگی به موارد باقی‌مانده نیز با همکاری مجموعه آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به هدف اجرای این طرح‌ها گفت:ایجاد فضای آموزشی ایمن، زیبا، پویا و بانشاط، زمینه رشد علمی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی دانش‌آموزان را فراهم می‌کند و مدارس باید محیطی مناسب برای شکوفایی استعدادهای آینده‌سازان کشور باشند.

وی گفت:امید است با همکاری فرهنگیان، مدیران مدارس، خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی، روند توسعه و آبادانی فضاهای آموزشی ادامه پیدا کند و شرایط مناسب‌تری برای تحصیل و پرورش دانش‌آموزانی فراهم شود که آینده کشور را خواهند ساخت.

کد مطلب 6955905

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