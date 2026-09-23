رحمت حیدری نژاد، صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم زنگ ایثارو مقاومت در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جاری، ۱۴ هزار و ۱۹۸ دانشآموز در مدارس شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر مشغول به تحصیل هستند، اظهار کرد:برنامهریزی برای ارائه خدمات مطلوب آموزشی، پرورشی و تربیتی به این دانشآموزان انجام شده است.
فرماندار آستانهاشرفیه با بیان اینکه توجه به نیازهای آموزشی و عمرانی مدارس از اولویتهای مدیریت شهرستان محسوب میشود، گفت: فراهمکردن محیط مناسب برای تحصیل این دانشآموزان، نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی است.
حیدرینژاد با اشاره به مجموع ۱۴ هزارو ۱۹۸ در کل شهرستان ،اظهار کرد:ده هزار و ۳۸۵ دانشآموز در آستانه اشرفیه و ۳ هزار و ۸۱۳ دانشآموز در بندر کیاشهر تحصیل میکنند
وی با بیان اینکه نقش معلمان در پرورش نسلی توانمند، مسئولیت پذیر، خلاق و متعهد، نقشی اساسی و اثرگذار است،افزود :۶۷۰ نفر از فرهنگیان در امر تعلیم و تربیت دانشآموزان در آستانه اشرفیه و ۳۷۶ نفر از فرهنگیان نیز در حوزه آموزشی بندر کیاشهر خدمت میکنند.
فرماندار آستانه اشرفیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای میناب، گفت: گرامیداشت هفته دفاع مقدس وظیفهای ملی، فرهنگی و تربیتی است ، انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جدید، نقش مؤثری در تقویت روحیه ایثار، مقاومت و مسئولیت پذیری دانشآموزان دارد.
وی افزود:برگزاری برنامههای فرهنگی، روایتگری رشادتهای رزمندگان، تجلیل از خانوادههای معظم شهدا و معرفی الگوهای ایثار و فداکاری، میتواند پیوند نسل جوان را با آرمانهای شهدا عمیقتر کند.
توجه ویژه به ایمنی و بهسازی مدارس
حیدری نژاد با اشاره به تشکیل ستاد مربوط به تأسیسات و ایمنی مدارس اظهار کرد: مشکلات و نیازهای مدارس در بخشهای مختلف از جمله آسفالت، گچکاری، زیباسازی، بهسازی و موتور خانهها شناسایی شده و هماهنگیهای لازم با آموزش وپرورش استان برای رفع این مشکلات صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بسیاری از نیازهای مدارس مورد بازنگری قرار گرفته است، افزود: اقدامات لازم برای رفع مسائل موجود در مدارس انجام شده و روند رسیدگی به موارد باقیمانده نیز با همکاری مجموعه آموزشوپرورش و دستگاههای مرتبط دنبال میشود.
فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به هدف اجرای این طرحها گفت:ایجاد فضای آموزشی ایمن، زیبا، پویا و بانشاط، زمینه رشد علمی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی دانشآموزان را فراهم میکند و مدارس باید محیطی مناسب برای شکوفایی استعدادهای آیندهسازان کشور باشند.
وی گفت:امید است با همکاری فرهنگیان، مدیران مدارس، خانوادهها و دستگاههای اجرایی، روند توسعه و آبادانی فضاهای آموزشی ادامه پیدا کند و شرایط مناسبتری برای تحصیل و پرورش دانشآموزانی فراهم شود که آینده کشور را خواهند ساخت.
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