اجرای طرح جامع مدیریت پسماند آستانه‌ اشرفیه محور ساماندهی پسماند است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد عصر پنج شنبه در نشست پنج شنبه های پسماندی، با اشاره به تاثیر آموزش و فرهنگ سازی، اظهار کرد:اجرای طرح جامع طرح شامل آموزش و فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی برای تفکیک زباله از مبدأ است.

فرماندار آستانه اشرفیه افزود:مشارکت مردم در تفکیک حداکثری زباله، از بخش‌های مورد توجه در اجرای طرح خواهد بود.

وی با تاکید به حذف پسماند تر از چرخه بازیافت زباله خشک گفت:ریجکت‌سوزی آخرین حلقه فرایند طرح جامع مدیریت پسماند است.

حیدری نژاد با بیان اینکه اجرای این طرح در چارچوب همکاری بین مجموعه‌ها دنبال می‌شود، تصریح کرد:قرارداد اجرای طرح مدیریت پسماند با همکاری بخشداری‌های مرکزی و بندر کیاشهر و مدیریت پسماند استان گیلان انجام شود.

وی ادامه داد: اجرای موفق طرح جامع مدیریت پسماند، علاوه بر مشارکت مردم در تفکیک زباله از مبدأ، به هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد تا مراحل مختلف طرح، از آموزش و فرهنگ‌سازی تا مدیریت پسماندهای باقی‌مانده، به صورت پیوسته و منظم انجام شود.

فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه زمین دهسر، دستک، بازان و دهشال به‌منظور تعرفه گذاری زمین تعیین تکلیف شوند گفت: گزارش پیشرفت عملکرد مصوبات جلسه خود را تا روز سه‌شنبه ارائه شود