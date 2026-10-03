حیدری نژاد: حمایت از نخبگان سرمایه‌ گذاری برای آینده کشور است

رحمت حیدری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز ملی نخبگان با بیان اینکه نخبگان و استعدادهای برتر، از ارزشمندترین سرمایه‌های انسانی کشور هستند، اظهار کرد: بهره‌گیری از دانش، تخصص و خلاقیت نخبگان می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت علمی، اقتصادی و اجتماعی جامعه داشته باشد.

فرماندار آستانه اشرفیه افزود: روز ملی نخبگان فرصتی برای تجلیل از تلاش‌های علمی و پژوهشی جوانانی است که با انگیزه، پشتکار و ایده‌های نوآورانه در مسیر پیشرفت ایران اسلامی گام برمی‌دارند.

وی گفت:حمایت از این قشر و توجه به ظرفیت‌های آنان، زمینه‌ساز شکل‌گیری آینده‌ای روشن و پرافتخار برای کشور خواهد بود.

حیدری نژاد با تأکید بر ضرورت ارتباط میان نخبگان و بخش‌های مختلف جامعه گفت: باید شرایطی فراهم شود تا ایده‌ها و دستاوردهای علمی در مسیر حل مسائل واقعی مردم، بهبود فرآیندهای اجرایی و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد:شهرستان آستانه‌اشرفیه و استان گیلان از ظرفیت‌های ارزشمند علمی، دانشگاهی، پژوهشی و انسانی برخوردار هستند و استفاده هدفمند از این توانمندی‌ها می‌تواند به تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد فرصت‌های جدید، حمایت از تولید و شتاب‌بخشی به روند توسعه منطقه کمک کند.

فرماندار آستانه اشرفیه از ضرورت پیوند میان توان علمی نخبگان و نیازهای واقعی جامعه گفت و افزود:حمایت از نخبگان، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

وی با تبریک روز ملی نخبگان به تمامی نخبگان، پژوهشگران، دانشگاهیان، استعدادهای برتر و جوانان خلاق و آینده‌ساز گفت: فراهم‌کردن فرصت رشد، حمایت از ایده‌های نو و استفاده از توان تخصصی نخبگان، مسئولیتی مهم برای دستگاه‌های اجرایی و همه بخش‌های جامعه است.