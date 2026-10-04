به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، عبدالحسین خسروپناه، روز یکشنبه ۱۲ مهرماه در آیین «جشن غنچه‌ها»، با اشاره به نقش خانواده، معلمان و مربیان در تربیت نسل آینده، بر ضرورت توجه جدی به تعلیم و تربیت کودکان تأکید کرد.

وی خطاب به کودکان حاضر در مراسم، احترام به پدر و مادر و معلمان را از مهم‌ترین آموزه‌های دوران کودکی دانست و از آنان خواست قدردان زحمات خانواده و مربیان خود باشند.

خسروپناه همچنین با قدردانی از تلاش‌های وزیر آموزش‌وپرورش، معاونان این وزارتخانه و مسئولان سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گفت: مسئله تعلیم و تربیت کودک باید با جدیت دنبال شود و مربیان کودکستان‌ها در این مسیر نقش مهم و اثرگذاری بر عهده دارند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این‌که تعلیم و تربیت کودک از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: کودکان در این سنین همچون زمینی بکر هستند و باید زمینه‌ای فراهم شود تا ارزش‌هایی همچون علم‌آموزی، اخلاق، صداقت، عدالت و هویت ایرانی ـ اسلامی در آنان شکل بگیرد.

خسروپناه ادامه داد: کشور در حوزه علم و فناوری به پیشرفت‌های خوبی دست یافته است، اما تداوم این مسیر نیازمند آن است که نسل آینده از دوران کودکی نگاه مثبتی به علم، دانش و فناوری داشته باشد.

وی با اشاره به مسئولیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه تعلیم و تربیت کودک، اظهار کرد: این شورا برای توجه بیشتر به این حوزه و حمایت از اقدامات وزارت آموزش‌وپرورش آمادگی دارد و در اجرای برنامه‌های مرتبط با تعلیم و تربیت کودکان همکاری خواهد کرد.

خسروپناه در ادامه خطاب به نوآموزان گفت: شما چشم‌انداز آینده کشور هستید؛ دانشمند و عالم می‌شوید و در آینده باید در جایگاه‌های مختلف، مسئولیت بپذیرید و به مردم خدمت کنید.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای کودکان، بر ضرورت تربیت نسلی عالم، اخلاق‌مدار و خدمتگزار تأکید کرد و از حضور کودکان و مربیان در این مراسم قدردانی کرد.