  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

کودکان امروز چشم‌انداز آینده کشور هستند

کودکان امروز چشم‌انداز آینده کشور هستند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کشور در حوزه علم و فناوری به پیشرفت‌های خوبی دست یافته است، اما تداوم این مسیر نیازمند آن است که نسل آینده از دوران کودکی نگاه مثبتی به علم داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، عبدالحسین خسروپناه، روز یکشنبه ۱۲ مهرماه در آیین «جشن غنچه‌ها»، با اشاره به نقش خانواده، معلمان و مربیان در تربیت نسل آینده، بر ضرورت توجه جدی به تعلیم و تربیت کودکان تأکید کرد.

وی خطاب به کودکان حاضر در مراسم، احترام به پدر و مادر و معلمان را از مهم‌ترین آموزه‌های دوران کودکی دانست و از آنان خواست قدردان زحمات خانواده و مربیان خود باشند.

خسروپناه همچنین با قدردانی از تلاش‌های وزیر آموزش‌وپرورش، معاونان این وزارتخانه و مسئولان سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گفت: مسئله تعلیم و تربیت کودک باید با جدیت دنبال شود و مربیان کودکستان‌ها در این مسیر نقش مهم و اثرگذاری بر عهده دارند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این‌که تعلیم و تربیت کودک از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: کودکان در این سنین همچون زمینی بکر هستند و باید زمینه‌ای فراهم شود تا ارزش‌هایی همچون علم‌آموزی، اخلاق، صداقت، عدالت و هویت ایرانی ـ اسلامی در آنان شکل بگیرد.

خسروپناه ادامه داد: کشور در حوزه علم و فناوری به پیشرفت‌های خوبی دست یافته است، اما تداوم این مسیر نیازمند آن است که نسل آینده از دوران کودکی نگاه مثبتی به علم، دانش و فناوری داشته باشد.

وی با اشاره به مسئولیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه تعلیم و تربیت کودک، اظهار کرد: این شورا برای توجه بیشتر به این حوزه و حمایت از اقدامات وزارت آموزش‌وپرورش آمادگی دارد و در اجرای برنامه‌های مرتبط با تعلیم و تربیت کودکان همکاری خواهد کرد.

خسروپناه در ادامه خطاب به نوآموزان گفت: شما چشم‌انداز آینده کشور هستید؛ دانشمند و عالم می‌شوید و در آینده باید در جایگاه‌های مختلف، مسئولیت بپذیرید و به مردم خدمت کنید.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای کودکان، بر ضرورت تربیت نسلی عالم، اخلاق‌مدار و خدمتگزار تأکید کرد و از حضور کودکان و مربیان در این مراسم قدردانی کرد.

کد مطلب 6967160
زهرا ناری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها