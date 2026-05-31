به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، پیش از ظهر امروز، یکشنبه ۱۰ خردادماه در جلسه کارگروه توسعه کمی و کیفی تعلیم و تربیت کودکان زیر ۷ سال، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، بر ضرورت تسریع در تدوین و تصویب برنامه درسی کودکستان‌ها و تقویت نظام نظارت بر اجرای آن تأکید کرد.

وی با اشاره به رشد قابل توجه پوشش خدمات تعلیم و تربیت کودکان در سال‌های اخیر، اظهار کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، ضریب پوشش کودکستان‌ها از حدود ۴۳ درصد به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده اقدامات مؤثر و ارزشمند در این حوزه است؛ هرچند همچنان تا تحقق پوشش کامل فاصله داریم و باید از تمامی ظرفیت‌های کشور برای دستیابی به این هدف استفاده شود.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه از همکاری بخش‌های مختلف وزارتخانه به‌ویژه مرکز برنامه‌ریزی منابع نیروی انسانی و امور اداری تقدیر کرد و افزود: شکل‌گیری سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و پیش‌بینی ساختارهای مدیریتی در استان‌ها و مناطق، گام مهمی در استقرار حکمرانی مؤثر در این حوزه بوده است.

کیفیت؛ مهم‌ترین مأموریت نظام تعلیم و تربیت کودک

کاظمی با تأکید بر این که هدف اصلی سرمایه‌گذاری در دوره کودکی صرفاً نگهداری کودکان نیست، تصریح کرد: آنچه این حوزه را به یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های نظام تعلیم و تربیت تبدیل می‌کند، نقش آن در شکل‌دهی شخصیت، هویت و تربیت نسل آینده است. هر میزان سرمایه‌گذاری در این دوره انجام شود، آثار آن در کاهش آسیب‌ها و چالش‌های آموزشی و فرهنگی در دوره‌های بعدی تحصیل نمایان خواهد شد.

وی افزود: بسیاری از ناهنجاری‌ها و چالش‌های فرهنگی و تربیتی امروز، ریشه در کم‌توجهی به کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی در سال‌های آغازین زندگی دارد.

تدوین برنامه درسی؛ اولویت نخست سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این که برنامه درسی کودکستان‌ها مهم‌ترین ریل‌گذاری برای آینده این سازمان محسوب می‌شود، گفت: تدوین برنامه درسی دوره‌های کودکستان، پیش‌دبستانی یک و پیش‌دبستانی دو، یک وظیفه حاکمیتی و ملی است که باید با مشارکت مشترک سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک انجام شود.

وی تأکید کرد: لازم است کمیته‌ای مشترک میان دو مجموعه تشکیل و چارچوب جامع برنامه درسی، اهداف تربیتی، حوزه‌های یادگیری و محتوای مورد نیاز این دوره‌ها تدوین، تصویب و ابلاغ شود.

کاظمی افزود: پس از تدوین برنامه درسی، طراحی و تولید بسته‌های یادگیری باید بر اساس چارچوب‌های مصوب انجام شود و ارزیابی و تطبیق این بسته‌ها با اهداف تربیتی نیز به‌طور مستمر مورد پایش قرار گیرد.

خلأ نظارتی در اجرای برنامه‌های تربیتی

وزیر آموزش‌وپرورش بر نظام نظارت بر اجرای برنامه‌های مصوب تأکید کرد و گفت: امروز باید تلاش کنیم تا در همه کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی، برنامه درسی و بسته‌های آموزشی مورد تأیید به‌درستی اجرا شود.

وی افزود: نباید در حوزه نظارت بر کیفیت اجرای برنامه‌های تربیتی و آموزشی با خلأهای مواجه شویم .بنابراین ضرورت دارد سازوکارهای دقیق‌تری برای پایش عملکرد مراکز کودکستانی طراحی شود.

واگذاری تولید محتوا به استان‌ها نیازمند بررسی بیشتر است

کاظمی با اشاره به پیشنهاد واگذاری بخشی از فرآیند تولید محتوا به استان‌ها، اظهار کرد: حوزه تعلیم و تربیت کودک دارای مؤلفه‌های ملی و هویتی بسیار مهمی است و نباید به گونه‌ای عمل شود که منجر به فاصله گرفتن استان‌ها از چارچوب‌های فرهنگی و تربیتی ملی شود.

ادامه مسیر فعلی تا زمان تکمیل زیرساخت‌ها

کاظمی در جمع‌بندی این بخش از جلسه دو پیشنهاد دهد: نخست آنکه موضوع واگذاری تولید محتوا مجدداً در کمیته مشترک تخصصی با حضور سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بررسی و چارچوب‌های اجرایی آن به‌صورت مستند و دقیق تدوین شود.

وی دومین پیشنهاد را ادامه روند فعلی به‌صورت متمرکز در سال جاری عنوان کرد و گفت: تا زمانی که زیرساخت‌های علمی، اجرایی و نظارتی لازم در استان‌ها فراهم نشده است، نباید فرآیند تولید و ارزیابی محتوا به‌صورت گسترده واگذار شود؛ زیرا احتمال بروز آسیب‌هایی وجود دارد.

برنامه درسی کودکستان‌ها خارج از نوبت در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی می‌شود

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت تعیین زمان‌بندی مشخص برای تدوین برنامه درسی کودکستان‌ها، اظهار کرد: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک باید زمان دقیق ارائه برنامه درسی را اعلام کند تا این موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حتی خارج از نوبت در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و تصویب شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه درسی، مسیر حرکت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک را تعیین می‌کند و باید با حفظ کامل استانداردهای علمی، تربیتی و ملی تدوین شود.

