کشف ۲.۵ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در کردستان؛ دستگیری ۷۲۴۱ مجرم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در کردستان، با تشریح بخشی از عملکرد مجموعه انتظامی استان اظهار کرد: در شرایطی که کشور با وضعیت ویژه امنیتی مواجه بوده، نیروهای انتظامی استان در حوزه‌های مختلف مأموریتی، امنیت و خدمت‌رسانی به مردم را بدون وقفه دنبال کرده‌اند.

وی از افزایش برخورد با اراذل و اوباش خبر داد و عنوان کرد: در سال جاری برخورد با این افراد ۱۳ درصد افزایش داشته و تاکنون ۲۴۴ نفر در این حوزه دستگیر شده‌اند که تعدادی از آنها در جریان اقدامات مجرمانه خود اقدام به قدرت‌نمایی و تمرد در برابر مأموران کرده بودند.

کاهش ۲۰ درصدی تلفات تصادفات

فرمانده انتظامی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تصادفات جاده‌ای اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط ویژه‌ای که استان در ماه‌های اخیر تجربه کرده، با همکاری دستگاه‌های مختلف، اقدامات مؤثری برای کنترل سوانح رانندگی انجام شده است.

الهی افزود: در سال جاری تلفات ناشی از تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و در مجموع یک هزار و ۲۳۴ فقره تصادف منجر به جرح نیز کاهش داشته است.

وی ادامه داد: شمار مجروحان حوادث رانندگی نیز حدود ۲۰ درصد کاهش داشته و این روند نتیجه همکاری پلیس، دستگاه‌های امدادی، اورژانس، راهداری و سایر مجموعه‌های مرتبط است.

کشف ۲.۵ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: قاچاق و احتکار از جمله پدیده‌هایی هستند که می‌توانند به تولید و اقتصاد کشور آسیب وارد کنند و به همین دلیل برخورد با این حوزه با جدیت دنبال شده است.

الهی گفت: از ابتدای سال تاکنون ارزش کشفیات کالای قاچاق در استان به حدود ۲ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۴۷۰ میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی همچنین از شناسایی و کشف انبارهای احتکار خبر داد و افزود: در جریان اقدامات انجام شده، کالاهایی به ارزش حدود چهار هزار و ۷۰ میلیارد تومان که با هدف احتکار نگهداری شده بود، شناسایی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط تعیین تکلیف شد.

توقیف خودروهای حامل کالای قاچاق

فرمانده انتظامی کردستان به برخورد با خودروهای سنگین و خودروهای موسوم به شوتی نیز اشاره کرد و گفت: تعدادی از خودروهای سنگین ترانزیتی که در فرآیند انتقال کالای قاچاق مورد استفاده قرار می‌گرفتند، با هوشیاری مأموران شناسایی و توقیف شدند.

الهی اضافه کرد: توقیف خودروهای شوتی نیز نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته و حدود ۷۸۰ دستگاه خودرو در این ارتباط توقیف شده است.

وی تأکید کرد: در برخورد با این خودروها باید ملاحظات لازم برای حفظ جان رانندگان و سایر کاربران جاده رعایت شود و اقدامات پلیس با تدبیر و رعایت مقررات انجام گیرد.

کشف بیش از چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق

فرمانده انتظامی کردستان همچنین از کشف بیش از چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق در استان خبر داد و گفت: مقابله با قاچاق سوخت یکی از محورهای جدی فعالیت پلیس بوده و در کنار اقدامات مرزبانی، کشفیات قابل توجهی در این حوزه انجام شده است.

الهی افزود: در جریان رسیدگی به یکی از پرونده‌ها، چند دستگاه تانکر که با پوشش حمل کالای دیگر اقدام به جابه‌جایی سوخت می‌کردند، شناسایی و توقیف شدند.

وی از کشف حدود سه هزار و ۷۰۰ رأس دام که با هدف خروج غیرقانونی از کشور در حال انتقال بود نیز خبر داد و گفت: افراد مرتبط با این پرونده‌ها نیز دستگیر شده‌اند.

فعالیت دوباره سامانه ۱۱۰

فرمانده انتظامی کردستان در ادامه به آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های ارتباطی پلیس در جریان حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: زیرساخت سامانه ۱۱۰ در استان برای مدتی دچار اختلال جدی شد و حدود سه ماه امکان ارائه خدمات معمول از طریق این سامانه وجود نداشت.

الهی اظهار کرد: این وضعیت می‌توانست احساس ناامنی در جامعه ایجاد کند، اما با تلاش مجموعه انتظامی و بازسازی زیرساخت‌ها، سامانه ۱۱۰ دوباره فعال شده و اکنون روزانه به طور میانگین حدود ۱۰۰ تماس عملیاتی دریافت می‌کند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از تماس‌های برقرارشده نیز با ارائه مشاوره و راهنمایی به شهروندان پاسخ داده می‌شود.

دستگیری بیش از ۷ هزار مجرم

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه مقابله با جرایم گفت: از ابتدای سال تاکنون ۷ هزار و ۲۴۱ نفر از مجرمان در استان شناسایی و دستگیر شده‌اند.

الهی خاطرنشان کرد: شناسایی برخی از مجرمان و کشف سرنخ پرونده‌های آنان ممکن است ماه‌ها زمان ببرد، اما پلیس با هدف جلوگیری از برهم خوردن نظم عمومی و برخورد با مرتکبان جرم، این پرونده‌ها را تا رسیدن به نتیجه دنبال می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر نقش روحانیون در نظارت شرعی بر عملکرد کارکنان انتظامی گفت: روحانیون در رده‌های مختلف انتظامی و مرزبانی در کنار نیروها حضور دارند و بر عملکرد آنان از منظر شرعی و اخلاقی نظارت می‌کنند.

فرمانده انتظامی کردستان تأکید کرد: مجموعه انتظامی استان در شرایط ویژه اخیر تلاش کرده است مأموریت‌های خود را بدون وقفه انجام دهد و کارکنان پلیس نیز با روحیه ایثار و ازخودگذشتگی در مسیر تأمین امنیت مردم فعالیت کرده‌اند.

الهی در پایان گفت: امروز در کنار مردم، شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی، بار دیگر بر عهد خود برای دفاع از امنیت و تمامیت سرزمینی کشور تأکید می‌کنیم و مجموعه انتظامی و مرزبانی استان در کنار سایر دستگاه‌های امنیتی و نیروهای مسلح، برای انجام این مسئولیت از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.