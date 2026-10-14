دستگیری اراذل و اوباش با ۱۱ فقره سابقه کیفری در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی اظهار کرد: در پی شناسایی یکی از اراذل و اوباش سطح یک که دارای ۱۱ فقره سابقه کیفری از جمله قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات غیرمجاز و آزار و اذیت بود و به دلیل متواری بودن تحت پیگرد قرار داشت، دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی محل اختفای متهم را شناسایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه وی را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه این فرد نیز یک قبضه سلاح جنگی، مقادیری مواد ممنوعه و یک دستگاه توزین مواد مخدر را کشف کردند.

فرمانده انتظامی ملایر در ادامه از دستگیری سارق حرفه‌ای سیم برق و کشف شش فقره سرقت با تلاش ماموران خبر داد و ادامه داد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان ملایر بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

سرهنگ ساکی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به شش فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرد، افزود: در بررسی‌های انجام شده از محل وقوع سرقت‌ها و پس از چندین روز تلاش شبانه روزی بی‌وقفه و استفاده از شیوه و شگردهای خاص پلیسی سرانجام ماموران یکی از متهمان را شناسایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه وی را دستگیر کردند و متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تاکید بر برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت افراد مجرم و مخل امنیت را از طریق راه‌های ارتباطی پلیس گزارش کنند.