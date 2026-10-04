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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

حاجی‌دلیگانی: کشاورزان برای تأمین سوخت تراکتور با مشکل مواجه هستند

حاجی‌دلیگانی: کشاورزان برای تأمین سوخت تراکتور با مشکل مواجه هستند

نماینده مردم شاهین‌شهر با اشاره به مسائل اقتصادی و مشکلات کشاورزان گفت: الان در فصل کشت قرار داریم اما کشاورزان برای تأمین گازوئیل و سوخت تراکتور با مشکل مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، حسینعلی حاجی‌دلیگانی طی تذکر شفاهی، اظهار کرد: با وجود ۴۵ جلسه‌ای که پیش از این به دلیل شرایط جنگی برگزار نشد، به جای افزایش تعداد جلسات مجلس، هیئت‌رئیسه تصمیم گرفته است در هفته، دو جلسه برگزار شود که یکی از آنها به امور نظارتی اختصاص دارد.

حاجی‌دلیگانی افزود: برگزاری جلسه نظارتی اقدام بسیار خوبی است، اما در شرایط کنونی تنها یک جلسه به قانون‌گذاری اختصاص پیدا می‌کند. با توجه به حجم قوانینی که اکنون مورد نیاز کشور است، از جمله قانون مقابله با نفوذ، این روند تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس ادامه داد: طرح مورد نیاز درباره مسائل مرتبط با تنگه هرمز -طرح مدیریت تنگه هرمز- نیز در دستورکار قرار دارد و طرح‌های دیگری هم وجود دارد. بنابراین مجلس باید کار خود را مضاعف کند.

وی در ادامه با اشاره به مسائل اقتصادی و مشکلات کشاورزان گفت: الان در فصل کشت قرار داریم اما کشاورزان برای تأمین گازوئیل و سوخت تراکتور با مشکل مواجه هستند.

کد مطلب 6967190
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      باید امارات رابگیریم وسوخت تامین کنیم

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