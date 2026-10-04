آغاز حفاری خط ۹ مترو در نیمه دوم امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدنژاد، در نشست با معاونان و مدیران شرکت، پویایی و کار تیمی را لازمه پیشبرد برنامه های پیش رو و همچنین تحقق اهداف برنامه زمان بندی پروژه ها دانست و هم افزایی ظرفیت ها و توانمندی ها موجود در این حوزه را شرط اصلی تسریع پروژه های توسعه ای شبکه مترو تهران تلقی کرد.
وی اظهار امیدواری کرد ضمن شروع عملیات حفاری مکانیزه خط ۹ در هفته های پیش رو، تست گرم ۵ کیلومتر از مسیر پروژه توسعه جنوبی خط ۶ به زودی انجام شده و متعاقب آن ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) نیز به بهره برداری برسد. همچنین چند ورودی جدید در لیست انتظار برای افتتاح در نیمه دوم سال جاری قرار دارند.
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