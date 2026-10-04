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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

آغاز حفاری خط ۹ مترو در نیمه دوم امسال

آغاز حفاری خط ۹ مترو در نیمه دوم امسال

مدیرعامل شرکت مترو تهران، از آغاز حفاری مکانیزه خط ۹ و بهره‌برداری از ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در نیمه دوم امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدنژاد، در نشست با معاونان و مدیران شرکت، پویایی و کار تیمی را لازمه پیشبرد برنامه های پیش رو و همچنین تحقق اهداف برنامه زمان بندی پروژه ها دانست و هم افزایی ظرفیت ها و توانمندی ها موجود در این حوزه را شرط اصلی تسریع پروژه های توسعه ای شبکه مترو تهران تلقی کرد.

وی اظهار امیدواری کرد ضمن شروع عملیات حفاری مکانیزه خط ۹ در هفته های پیش رو، تست گرم ۵ کیلومتر از مسیر پروژه توسعه جنوبی خط ۶ به زودی انجام شده و متعاقب آن ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) نیز به بهره برداری برسد. همچنین چند ورودی جدید در لیست انتظار برای افتتاح در نیمه دوم سال جاری قرار دارند.

کد مطلب 6967218

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    نظرات

    • محمود IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      3 2
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      حفاری خط 11 مترو کی آغاز میشه؟ یا فقط حرف زده میشه
    • محمد IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      3 0
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      مسولیت محترم به فکر مترو پردیس باشید برای خدا کار کنید تبعیض قایل نشوید ما چه گناهی کردیم آمدیم حومه تهران چرا رسیدگی نمی کنید

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