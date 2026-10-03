به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر شنبه در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های ریلی استان اصفهان که با حضور معاونان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، با گریزی به سابقه دو دهه‌ای این پروژه اظهار کرد: از دهه ۸۰ که مسئولیت حوزه عمرانی استان را بر عهده داشتم، استراتژی توسعه متوازن بر پایه ایجاد شبکه‌های ریلی منسجم میان مادرشهر اصفهان و شهرهای جدید شکل گرفت؛ چراکه فلسفه وجودی شهرهای جدید، جذب سرریز جمعیتی است و این هدف بدون حمل‌ونقل سریع و ارزان، هرگز محقق نخواهد شد.

هشدار نسبت به پیوند زیرساخت و امنیت

استاندار اصفهان با بیان اینکه متأسفانه انباشت وعده‌های محقق‌نشده، اکنون به یک گره کور در افکار عمومی تبدیل شده است، تصریح کرد: زیرساخت‌های شهرهای جدید صرفاً کالبد عمرانی نیستند، بلکه مؤلفه‌های اصلیِ «امید اجتماعی» محسوب می‌شوند. ضعف در این حوزه‌ها می‌تواند به نارضایتی‌های انباشته دامن بزند و باید به‌عنوان یک پیش‌آگاهی امنیتی توسط همه مسئولان ملی و استانی جدی گرفته شود.

جمالی‌نژاد افزود: مردم بهارستان سال‌هاست که بارِ وعده‌ها را به دوش کشیده‌اند. امروز برای بازگرداندن امید به این شهروندان، نیازی به گزارش‌های تکراری نیست، بلکه باید خبرهای «عملیاتی» و «زمان‌بندی‌شده» شنیده شود. افتتاح مترو، تزریق مستقیمِ امید به کالبد اجتماعی این شهرهاست و باید این نگاه به عنوان راهبرد اصلی در دستور کار دولت قرار گیرد.

انتظار برای تعیین تکلیفِ «زمان و منابع»

وی با تأکید بر اینکه دیگر زمان آزمون و خطا به پایان رسیده است، ادامه داد: از معاونان وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود این سفر و مذاکرات، سرنوشت متروی اصفهان ـ بهارستان را به صورت شفاف روشن کند. ما به دنبال یک نقشه راه عملیاتی هستیم که در آن، منابع مالی دقیق، پیمانکاران مسئول و زمان‌بندیِ نهاییِ افتتاح بدون هیچ‌گونه ابهامی مشخص شده باشد.

استاندار اصفهانش با قدردانی از حضور تیم مدیریتی وزارت راه و شهرسازی در اصفهان، بر ضرورت نگاه ویژه به شهرهای جدید استان تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: تکمیل زیرساخت‌های اساسی، نه یک هدیه، بلکه حقِ مسلمِ ساکنان شهرهای جدید است و ما تا لحظه تحقق این مطالبات و سوت زدن اولین قطار در ایستگاه بهارستان، پیگیری‌های مستمر خود را ادامه خواهیم داد.