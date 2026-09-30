به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وی همچنین از گسترش سریع دیتا سنترها نیز پشتیبانی کرد. این درحالی است که نگرانی ها درباره ایمنی هوش مصنوعی و تاثیرات فزاینده این صنعت بر جوامع هر روز بیشتر می شود.

ترامپ پس از ملاقات با مدیران ارشد اجرایی شرکت های فناوری بزرگ در کاخ سفید این اظهارات را بیان کرد. شرکت های فناوری توافق کرده اند با بازبین های مستقل برای ارزیابی آنکه آیا سیستم های هوش مصنوعی طبق مقاصد طراحی شده فعالیت می کنند یا خیر، همکاری کنند.

همچنین این شرکت ها اعلام کرده اند برای تضمین آنکه ابزارهای هوش مصنوعی شان به شیوه ای ناخواسته به سیستم های فنی دسترسی نیابند یا آنها را هک نکنند، اقداماتی انجام می دهند.

پس از آنکه اوپن ای آی و آنتروپیک گزارش دادند عامل های هوش مصنوعی شان سیستم شرکت های دیگر را هک کرده اند، دولت آمریکا با فشارهای زیادی درباره ریسک هوش مصنوعی روبرو شد.

از سوی دیگر دیتاسنترها که قدرت رایانش برای آموزش و فعالسازی مدل های هوش مصنوعی را فراهم می کنندبا مخالفت هایی از سوی جوامع مختلف در سراسر آمریکا روبرو شده اند زیرا نگرانی هایی درباره تقاضای الکتریسیته، هزینه واحدها و تاثیرات بر جوامع بیشتر شده است.

این انتقادات چالشی سیاسی برای حزب جمهوریخواه آمریکا آنهم پیش از انتخابات میان دوره که در سوم نوامبر برگزار می شود، به وجود آورده است.