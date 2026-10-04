مطالبات ۵۰۰ همتی بخش خصوصی صنعت برق از دولت

به گزارش خبرنگار مهر محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، در نشست خبری این سندیکا با اشاره به شرایط صنعت برق کشور اظهار کرد: صنعت برق ستون فقرات اقتصاد کشور است و بدون برق، بسیاری از زیرساخت‌های کشور از جمله بیمارستان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی امکان فعالیت پایدار نخواهند داشت. امنیت انرژی امروز به‌عنوان یک پیش‌شرط برای امنیت ملی کشور مطرح است و پایداری شبکه برق نیز به حفظ پایداری زنجیره تأمین این صنعت وابسته است.

وی با بیان اینکه صنعت برق مجموعه‌ای از وزارت نیرو، توانیر، شرکت‌های خصوصی، تولیدکنندگان، پیمانکاران، سازندگان، تأمین‌کنندگان، مشاوران و نیروی انسانی متخصص است، گفت: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در این صنعت اشتغال دارند. صنعت برق ایران در سال‌های گذشته به توانمندی قابل توجهی رسیده و امروز در بسیاری از حوزه‌ها از تولید تا انتقال و توزیع، امکان طراحی و ساخت تجهیزات و اجرای پروژه‌ها در داخل کشور وجود دارد. یکی از افتخارات این صنعت آن است که در سال‌های گذشته توانسته‌ایم به توانمندی لازم برای ساخت و ایجاد بخش‌های مختلف سیستم تولید، انتقال و توزیع برق در داخل کشور دست پیدا کنیم و این صنعت به‌صورت بومی اداره شود.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به شرایط جنگی و حملات صورت‌گرفته به زیرساخت‌های کشور گفت: در جریان جنگ، بخش خصوصی صنعت برق تمام توان خود را در خدمت صنعت برق قرار داد و بدون چشمداشت، قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز بخش‌های آسیب‌دیده را تأمین کرد. سیمبانان و نیروهای صنعت برق نیز با تلاش خود موجب شدند برق نقاط آسیب‌دیده در مدت کوتاهی دوباره برقرار شود و در مواردی حداکثر زمان خاموشی در نقاط آسیب‌دیده به حدود دو ساعت رسید. این ظرفیت نشان می‌دهد صنعت برق کشور زنده و پویاست و می‌تواند در شرایط پیچیده نیز برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق کشور نقش‌آفرینی کند.

فقیه‌زاده یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی شرکت‌های فعال در صنعت برق را انباشت مطالبات عنوان کرد و گفت: مطالبات بخش خصوصی از دولت در صنعت برق بالغ بر ۳۵۰ همت است که با توجه به افزایش نرخ ارز، این رقم به حدود ۵۰۰ همت می‌رسد. بخشی از مشکلات صنعت برق مزمن است و مربوط به امروز و دیروز نیست، اما شرایط اقتصادی موجود باعث شده ادامه حیات بنگاه‌های فعال در این صنعت با دشواری بیشتری مواجه شود. وقتی در اقتصاد کلان با تورم بالا مواجه هستیم و پرداخت مطالبات با یک سال تأخیر انجام می‌شود، ارزش واقعی منابعی که در نهایت به تولیدکننده می‌رسد، به‌شدت کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین پرداخت مطالبات بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد، زیرا اگر قرار است صنعت برق پویا و پایدار باشد، تسویه سریع‌تر مطالبات می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات شرکت‌های فعال در این صنعت را برطرف کند.

وی تأمین ارز و نقدینگی را دومین چالش مهم شرکت‌های این صنعت دانست و تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز، تأمین قطعات و تجهیزاتی که در صنعت برق مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید در اولویت قرار داشته باشد. اگر برق را به‌عنوان یک کالای اساسی در نظر بگیریم، تجهیزات و قطعات مورد نیاز برای تولید، انتقال و توزیع برق نیز باید از نظر تأمین ارز مورد توجه ویژه قرار گیرند. زمانی که برای تأمین ارز تجهیزات صنعت برق تفاوتی با کالاهای عمومی قائل نمی‌شویم، صنعتگر ناچار است در همان سطح عمومی برای تخصیص ارز اقدام کند و این فرآیند طولانی و هزینه‌زا می‌تواند سرعت و چابکی مورد انتظار از صنعت برق را کاهش دهد؛ از این رو پیشنهاد می‌شود برای وزارت نیرو در زمینه تأمین ارز سهمیه مشخصی در نظر گرفته شود تا منابع مورد نیاز شرکت‌های فعال در صنعت برق به‌موقع تخصیص پیدا کند.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع تجهیزات مورد نیاز صنعت برق گفت: یکی از عواملی که موجب پایداری شبکه برق، به‌ویژه در زمان حوادث احتمالی می‌شود، این است که انبارهای صنعت از تجهیزات مورد نیاز برخوردار باشند. تجهیزات مورد نیاز باید پیش از وقوع حادثه تأمین و در دسترس باشند تا در صورت آسیب به شبکه، امکان جایگزینی و بازسازی سریع فراهم شود. اگر زنجیره تأمین برق دچار مشکل شود، پایداری شبکه نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و به همین دلیل مسائل مربوط به پیمانکاران، سازندگان، تأمین‌کنندگان و مشاوران صنعت برق باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی توسعه متوازن صنعت برق را یکی دیگر از مطالبات فعالان این حوزه دانست و اظهار کرد: در تمام زنجیره تولید، انتقال و توزیع باید متناسب با یک برنامه جامع، پروژه‌های توسعه‌ای تعریف شود. توسعه بخشی صنعت برق می‌تواند موجب اختلال در زنجیره این صنعت شود، زیرا اگر توسعه در یک بخش بدون توجه به سایر بخش‌ها انجام شود، امکان برنامه‌ریزی مناسب برای کل زنجیره وجود نخواهد داشت. سال‌هاست به دلیل نبود برنامه جامع، تعریف پروژه‌های کلان در صنعت برق با تأخیر مواجه شده و این موضوع موجب کاهش رونق در بخش صنعت شده است.

فقیه‌زاده سندیکای صنعت برق را بزرگ‌ترین تشکل خصوصی فعال در این صنعت عنوان کرد و افزود: ما خود را شریک راهبردی دولت می‌دانیم و آمادگی داریم برای تدوین یک برنامه جامع و اجرای آن در کنار وزارت نیرو قرار بگیریم. امیدواریم نشست‌های هم‌اندیشی اخیر وزارت نیرو درباره مسائل صنعت برق به اقدامات فوری برای شناسایی و حل مشکلات شرکت‌های تأمین‌کننده و کل زنجیره تأمین برق منجر شود؛ چراکه مسائل صنعت برق با انکار مشکلات حل نمی‌شود، بلکه باید با یافتن راه‌حل، همدلی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در صنعت برای رفع چالش‌ها اقدام کرد.