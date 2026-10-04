به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل ظهر یکشنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر بر ضرورت برگزاری فاخر و ماندگار کنگره و پاسداشت خانواده‌های شهدا تأکید کرد و اظهار کرد: در سومین کنگره شهدای استان بوشهر نمایش میدانی، فیلم سینمایی و تولیدات فرهنگی در دستور کار است.

وی با اشاره به جایگاه والای شهادت در فرهنگ دینی گفت: در مکتب اسلامی، شهید زنده است و شهادت بالاترین جایگاه به شمار می‌آید و شهادت به عشق و تعالی تبدیل شود.

فرمانده سپاه امام صادق علیه اسلام استان بوشهر با اشاره به سنت تجلیل از رزمندگان، شهدا و جانبازان پس از جنگ گفت: امروز خانواده‌های شهدا با وجود فقدان عزیزانشان، از نشاط معنوی برخوردارند، بخشی از این روحیه نتیجه برگزاری کنگره‌ها و یادمان‌ها است، وقتی خانواده‌ها می‌بینند جامعه قدرشناس آنان است، احساس غرور می‌کنند و تحمل فقدان عزیزان برایشان راحتر است.

سردار خرم دل افزود: برگزاری کنگره‌ها و یادواره‌ها در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینکه در گذشته در استان بوشهر هر ۱۰ سال یک‌بار کنگره شهدا برگزار می‌شد و اکنون این فاصله به پنج سال کاهش یافته است، گفت: امسال سومین کنگره شهدای استان برگزار می‌شود.

سردار خرم دل از تهیه کتابی درباره دیدارهای اعضای کنگره‌ها با رهبر معظم انقلاب و منظومه فکری ایشان خبر داد و گفت: تجربه نگاری کنگره در سطح کشور انجام شده و دوره آموزشی برای انتقال تجربیات به سایر استان‌ها برگزار می‌شود، این دوره تنها به دفاع مقدس محدود نیست و تاریخ انقلاب، خاطرات و تصاویر ۱۰ تا ۱۵ سال پیش از پیروزی انقلاب را نیز در بر می‌گیرد.

وی درباره برنامه‌های سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر گفت: نمایش میدانی ۱۰ شبه در پارک امام علی (ع) برگزار می‌شود، زیرا بخشی از جنگ در دریا رخ داده است، این برنامه در ماه رمضان همراه با برنامه‌های قرآنی، افطار و اجرای نمایش خواهد بود، همچنین فیلم سینمایی درباره شهید ماهینی در دستور کار است و بازی رایانه‌ای دفاع مقدس تولید شده که تاکنون یک میلیون نصب داشته است.

نشست شورای سیاست‌گذاری سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، فرمانده سپاه امام صادق علیه اسلام استان بوشهر استاندار، اعضای شورای سیاست‌گذاری و جمعی از مسئولان برگزار شد.