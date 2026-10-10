به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدی لائینی صبح شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری سومین کنگره ملی شهدای مازندران، بر ضرورت تدوین برنامه‌های اجرایی اثربخش با محوریت تربیت‌محوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از سردار موحد، دبیر شورای سیاست‌گذاری کنگره، به دلیل آغاز به‌موقع فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی انجام‌شده، اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌های این دوره باید به‌گونه‌ای باشد که نتایج آن در زندگی فردی و اجتماعی مردم قابل مشاهده باشد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به اهمیت محورهای پیش‌بینی‌شده در سند سوم کنگره، تربیت‌محوری را رویکرد اساسی این دوره برشمرد و گفت: هدف نهایی نباید صرفاً افزایش تعداد مخاطبان و شرکت‌کنندگان باشد، بلکه باید تغییر نگرش، اصلاح رفتار و ارتقای سبک زندگی در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

وی افزود: برنامه‌ها و تصمیمات فرهنگی زمانی اثربخش خواهند بود که به نتایج عملی و تغییرات ملموس در رفتارهای اجتماعی منجر شوند؛ ازاین‌رو، ضروری است اصل تربیت‌محوری در تمامی مراحل طراحی و اجرای برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله محمدی لائینی در بخش دیگری از این نشست، تجمعات مردمی و خیابانی را فرصتی مهم برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی دانست و بر ضرورت پیوند دادن این رویدادها با برنامه‌های کنگره تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: با طراحی برنامه‌های خلاقانه و پیش‌بینی پیوست‌های فرهنگی متناسب، می‌توان از ظرفیت حضور مردم برای جریان‌سازی فرهنگی و انقلابی بهره برد و این مسیر را تا افق سال ۱۴۰۸ دنبال کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۴ آبان، روز مازندران، پیشنهاد داد نشست آغاز به کار کمیته‌های ۲۵گانه سومین کنگره ملی شهدای استان در روستای صالحان برگزار شود.

وی برگزاری نشست رؤسای کمیته‌ها در حاشیه مراسم روز مازندران را فرصتی برای تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف کنگره دانست و ابراز امیدواری کرد این اقدام زمینه آغاز منسجم‌تر فعالیت‌ها و ارتقای کیفیت برنامه‌های اجرایی را فراهم کند.

در پایان جلسه شورای سیاست‌گذاری سومین کنگره ملی شهدای مازندران، بر ادامه بررسی پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی اعضا و تدوین نقشه راه اجرایی برای تحقق اهداف کنگره در نشست آینده تأکید شد.