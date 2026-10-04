به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری بافق، رضا فلاح در جلسه برنامه‌ریزی آیین نکوداشت وحشی بافقی با اشاره به جایگاه این شاعر نامدار در فرهنگ و ادبیات کشور، اظهار کرد: برگزاری برنامه‌هایی در تهران، کاشان و بافق طی سال‌های گذشته، گام‌هایی برای معرفی جایگاه وحشی بافقی بوده است.

وی افزود: با توجه به ارتباط بخش مهمی از زندگی وحشی بافقی با یزد و قرار داشتن آرامگاه این شاعر در استان، امسال آیین نکوداشت وی ۱۸ مهرماه در مرکز استان برگزار می‌شود و از ظرفیت چهره‌های فرهنگی و ادبی کشور و مهمانان بین‌المللی استفاده خواهد شد.

فرماندار بافق ادامه داد: مهمانانی از خارج از کشور، تهران و استان یزد در این مراسم حضور خواهند داشت و درباره جایگاه وحشی بافقی در عرصه شعر و ادب سخنرانی می‌کنند.

فلاح همچنین از پیگیری ثبت روز وحشی بافقی در تقویم رسمی کشور خبر داد و گفت: این موضوع پس از طرح در شورای فرهنگ عمومی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شده و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی ایجاد یادمانی در شأن وحشی بافقی را از دیگر اقدامات در دست پیگیری عنوان کرد و افزود: تفاهم‌نامه همکاری میان شهرداری و مسئولان فرهنگی برای ساخت این یادمان در حال پیگیری است.

فرماندار بافق تأکید کرد: معرفی وحشی بافقی می‌تواند زمینه آشنایی نسل جوان و دانش‌آموزان با فرهنگ، ادبیات و مفاخر شهرستان بافق را فراهم کند.