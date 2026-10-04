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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

آیین نکوداشت وحشی بافقی ۱۸ مهر در یزد برگزار می‌شود

آیین نکوداشت وحشی بافقی ۱۸ مهر در یزد برگزار می‌شود

یزد- فرماندار بافق از برگزاری آیین نکوداشت وحشی بافقی با حضور چهره‌های فرهنگی و ادبی ملی و بین‌المللی در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری بافق، رضا فلاح در جلسه برنامه‌ریزی آیین نکوداشت وحشی بافقی با اشاره به جایگاه این شاعر نامدار در فرهنگ و ادبیات کشور، اظهار کرد: برگزاری برنامه‌هایی در تهران، کاشان و بافق طی سال‌های گذشته، گام‌هایی برای معرفی جایگاه وحشی بافقی بوده است.

وی افزود: با توجه به ارتباط بخش مهمی از زندگی وحشی بافقی با یزد و قرار داشتن آرامگاه این شاعر در استان، امسال آیین نکوداشت وی ۱۸ مهرماه در مرکز استان برگزار می‌شود و از ظرفیت چهره‌های فرهنگی و ادبی کشور و مهمانان بین‌المللی استفاده خواهد شد.

فرماندار بافق ادامه داد: مهمانانی از خارج از کشور، تهران و استان یزد در این مراسم حضور خواهند داشت و درباره جایگاه وحشی بافقی در عرصه شعر و ادب سخنرانی می‌کنند.

فلاح همچنین از پیگیری ثبت روز وحشی بافقی در تقویم رسمی کشور خبر داد و گفت: این موضوع پس از طرح در شورای فرهنگ عمومی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شده و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی ایجاد یادمانی در شأن وحشی بافقی را از دیگر اقدامات در دست پیگیری عنوان کرد و افزود: تفاهم‌نامه همکاری میان شهرداری و مسئولان فرهنگی برای ساخت این یادمان در حال پیگیری است.

فرماندار بافق تأکید کرد: معرفی وحشی بافقی می‌تواند زمینه آشنایی نسل جوان و دانش‌آموزان با فرهنگ، ادبیات و مفاخر شهرستان بافق را فراهم کند.

کد مطلب 6967347

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