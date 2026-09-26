قاچاقچی سیگار در بافق نقره داغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، محمد نوروزی اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۴ هزار نخ سیگار خارجی به ارزش ۸۲۹ میلیون و ۹۳۸ هزار ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بافق رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک گمرکی، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۸۲۹ میلیون و ۹۳۸ هزار ریال جریمه نقدی معادل ارزش تخلف محکوم کرد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی یزد ادامه داد: همچنین شعبه، متخلف را در ازای ضبط خودرو حامل کالا، به پرداخت ۸۲۹ میلیون و ۹۳۸ هزار ریال جریمه نقدی معادل ارزش خودرو محکوم کرد.

نوروزی گفت: در مجموع، متخلف به پرداخت یک میلیارد و ۶۵۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد که حکم صادرشده در مرحله اجرای احکام اجرا و پرونده مختومه شد.

وی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بهاباد این محموله قاچاق را از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.