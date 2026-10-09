امام جمعه بافق خواستار رفع موانع ازدواج و فرزندآوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعباس حسینی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان، با تأکید بر ضرورت توجه به آینده جمعیتی کشور، گفت: کاهش نرخ فرزندآوری می‌تواند در سال‌های آینده بر تأمین نیروی کار، صنعت و اقتصاد کشور تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به کاهش حدود ۱۰۰ هزار نفری دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی نسبت به سال گذشته، افزود: پیامدهای کاهش جمعیت ممکن است طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده آشکار شود؛ ازاین‌رو باید از امروز برای این مسئله چاره‌اندیشی کرد.

امام جمعه بافق با اشاره به مشکلات اقتصادی، مسکن و اجاره‌بها، از خانواده‌ها خواست در زمینه ازدواج جوانان سخت‌گیری و تشریفات غیرضروری را کاهش دهند و مسئولان نیز برای رفع موانع قانونی و اجرایی ازدواج، خانه‌دار شدن و فرزندآوری اقدام کنند.

وی همچنین خواستار بررسی مشکلات جوانان در زمینه ساخت مسکن در زمین‌های دارای سابقه کشاورزی و حل مسائل مربوط به تغییر کاربری و ارائه خدمات به خانه‌های خارج از محدوده شهری شد و تأکید کرد قوانین باید در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و رفع مشکلات آنان به کار گرفته شوند.

تأکید بر هوشیاری در برابر دشمن و بررسی پیشنهاد صلح

حسینی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به موضوع پایان جنگ، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره ترک مخاصمه باید با توجه به آموزه‌های قرآن، حفظ هوشیاری و پرهیز از اعتماد بی‌جا به دشمن انجام شود.

وی با بیان اینکه اسلام دین صلح است، اما زیر بار ظلم و زور نمی‌رود، افزود: در صورت ارائه پیشنهاد ترک مخاصمه از سوی دشمن، می‌توان آن را با تکیه بر منطق و تدبیر بررسی کرد؛ با این حال، حتی پس از توافق نیز نباید از احتمال فریب و عهدشکنی غافل شد.

قدردانی از نیروهای انتظامی و دامپزشکی

امام جمعه بافق همچنین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاش کارکنان فراجا در حفظ امنیت قدردانی کرد و خانواده‌های آنان را به دلیل همراهی و حمایت از این نیروها شایسته تقدیر دانست.

وی به مناسبت هفته دامپزشکی نیز بر اهمیت نظارت بر سلامت مواد غذایی، رعایت ضوابط شرعی در ذبح دام و پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام تأکید کرد.

توصیه به تقوا و صبر در برابر دشواری‌ها

حسینی در خطبه نخست نماز جمعه، با توصیه به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت توجه به مرگ، عالم برزخ و مسئولیت انسان در قبال اعمال خود تأکید کرد و مطالعه کتاب «منازل الآخره» اثر شیخ عباس قمی را برای آشنایی بیشتر با روایات این حوزه توصیه کرد.

وی همچنین با اشاره به بلایای طبیعی، نابینایی و معلولیت، این مسائل را از زمینه‌های آزمون انسان دانست و بر ضرورت حمایت عملی از افراد دارای معلولیت و کسانی که با بیماری و مشکلات زندگی روبه‌رو هستند، تأکید کرد.

امام جمعه بافق با اشاره به اهمیت صبر در برابر دشواری‌ها، خاطرنشان کرد: افراد گرفتار و بیمار به‌جای ترحم صرف، به همراهی و حمایت متناسب با توان دیگران نیاز دارند.

وی در ادامه بر ضرورت افزایش آگاهی خانواده‌ها از آموزه‌های دینی پیش از ازدواج و در دوران بارداری تأکید کرد و ابتلائات را زمینه‌ای برای سنجش ایمان، صبر و استقامت انسان‌ها دانست.