به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی ظهر یکشنبه در حاشیه آیین «جشن غنچه‌ها» و بازگشایی سال تربیتی یادگیری کودکستان‌ها با تبریک آغاز سال تحصیلی نوآموزان اظهار کرد: دوران کودکی اساسی‌ترین مقطع برای پایه‌ریزی ابعاد تربیتی، آموزشی و اجتماعی افراد است و هر آنچه در این سال‌ها نهادینه شود در تمامی دوران حیات فرد اثربخش خواهد بود.

وی با بیان اینکه نگاه به کودکستان‌ها نباید فقط محدود به مراقبت و نگهداری کودکان باشد، افزود: کودکستان‌ها کانون اصلی پرورش مهارت‌های اجتماعی، رشد خلاقیت، تقویت هویت دینی و ملی و آماده‌سازی نوآموزان برای ورود موفق به چرخه آموزش رسمی و دبستان هستند و سرمایه‌گذاری در آموزش اوان کودکی تضمین‌کننده آینده جامعه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به ساختار تفکیک دوره‌ها در کودکستان‌ها تصریح کرد: مراکز کودکستان به ۲ دوره تفکیک می‌شوند که «کودکستان‌های دوره اول» به کودکان زیر چهار سال و «کودکستان‌های دوره دوم» به رده سنی بالای چهار سال و مقطع پیش‌دبستانی اختصاص دارد.

شیدایی در خصوص وضعیت مالکیتی و اداره کودکستان‌های استان خاطرنشان کرد: تمامی کودکستان‌ها در سطح استان به‌صورت غیردولتی و خصوصی مدیریت می‌شوند و کودکستان دولتی وجود ندارد و در برخی مدارس دولتی فضاها و کلاس‌های مازاد در قالب قرارداد اجاره فضا به موسسان کودکستان‌ها واگذار می‌شود تا فعالیت‌های اداری و تربیتی خود را در آن مستقر کنند.

وی در پایان یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پرورشی در دوره پیش‌دبستانی استان با هدف ارتقای کیفیت زیست تربیتی نوآموزان و تسهیل انطباق‌پذیری آنها با محیط مدرسه در مقطع ابتدایی تدوین شده و به مرحله اجرا درآمده است.