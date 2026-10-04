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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

برگزاری جشنواره بزرگ «ورزش در آبادی» در گرمسار

برگزاری جشنواره بزرگ «ورزش در آبادی» در گرمسار

گرمسار- رئیس ورزش و جوانان گرمسار از برگزاری جشنواره بزرگ «ورزش در آبادی» برای نخستین بار در روستای قاطول این شهرستان خبر داد.

مهدی صید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جشنواره بزرگ «ورزش در آبادی» در گرمسار برگزار می شود، ابراز کرد: این جشنواره ۱۷ مهرماه در روستای قاطول گرمسار برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره خانوادگی با هدف نشاط اجتماعی و همچنین معرفی ظرفیت های روستای گردشگری قاطول در گرمسار اجرایی می شود، افزود: برنامه های متنوعی برای این جشنواره در نظر گرفته شده است.

رئیس ورزش و جوانان گرمسار با بیان اینکه ورزش ها و بازی های بومی و محلی بخشی از این جشنواره است، ابراز کرد: آئین های فرهنگی و بومی، ورزش های خانوادگی و مسابقات عشایری از جمله بخش های این رویداد است.

صید یوسفی با بیان اینکه تیم های ورزش عشایری از ترکمن صحرا و کردستان هم در این رویداد حضور دارند، ابراز داشت: در پایان این جشنواره از حضار با جوایز ارزنده تقدیر می شود.

وی همچنین افزود: شناساندن ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی و ورزشی روستاها به خصوص مقوله گردشگری، نشاط اجتماعی، بومگردی، صنایع دستی و ... از دیگر اهداف و محورهای برگزاری این رویداد محسوب می شود.

کد مطلب 6967362

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