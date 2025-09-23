برگزاری جشنواره اقوام در گرمسار؛ فرصتی برای جذب گردشگر

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح سه شنبه در جلسه میراث فرهنگی و گردشگری با موضوع جشنواره اقوام در محل فرمانداری گرمسار با بیان اینکه برگزاری این رویداد فرصت مغتنمی برای جذب گردشگر است، ابراز داشت: با معرفی جاذبهها و ظرفیتها میتوان سرمایه گذاران را به شهرستان دعوت و رونق اقتصادی ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه ایجاد شور و نشاط محلی دیگر رویکرد مهم برگزاری این جشنواره باید مد نظر قرار گیرد، افزود: اجرای بازیهای محلی و برپایی نمایشگاه سوغات و صنایع دستی از جمله آنها میتواند باشد.
فرماندار گرمسار بابیان اینکه میراث فرهنگی و داشتههای ما باید نشر داده شود، ابراز داشت: برای این مهم باید برای معرفی درست پتانسیلهای موجود در شهرستان نیز برنامه ریزی شود.
همتی با بیان اینکه این جشنواره تجربه موفق در سال ۹۷ به خود دیده است، تصریح کرد: الهام از جشنواره قبلی، انجام هماهنگیهای لازم بین ادارات و ایجاد جذابیت و تنوع در برنامهها مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه زمان و مکان برگزاری جشنواره پس از جمع بندی نهایی اعلام خواهد شد، افزود: تلفیق اجرای آئینها در کنار برپایی نمایشگاه سوغات و نان محلی، بازیهای بومی و معرفی ظرفیتهای گردشگری گرمسار در دست بررسی است.
