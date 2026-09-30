برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی گردو در رامه آرادان

میثم محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: جشنواره گردو همراه با همایش پیادهروی خانوادگی و جشنواره بازیهای بومی و محلی، روز جمعه ۲۴ مهرماه در منطقه گردشگری رامه شهرستان آرادان برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره با همکاری بخشداری کهنآباد، شورا و دهیاران منطقه رامه، دستگاههای اجرایی و ادارات مرتبط شهرستان، هیئت ورزشهای همگانی و هیئت ورزشهای روستایی و بازیهای بومی و محلی شهرستان آرادان برگزار خواهد شد.
رئیس ورزش و جوانان آرادان ادامه داد: جشنواره گردو با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی منطقه، حمایت از تولیدات و محصولات بومی و توسعه حضور خانوادهها در برنامههای تفریحی و ورزشی برنامهریزی شده است.
محسنی افزود: همایش پیادهروی خانوادگی، جشنواره بازیهای بومی و محلی، مسابقه آشپزی با محوریت گردو، نمایشگاه صنایعدستی و گردشگری، اجرای آواها و نواهای محلی و برنامههای شاد و مفرح از بخش های این رویداد است.
وی با بیان اینکه برگزاری این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیتهای طبیعی، گردشگری، فرهنگی و ورزشی منطقه رامه و تقویت نشاط و همدلی اجتماعی است، افزود: آحاد مردم شهرستان آرادان می توانند در این رویداد حضور یابند.
نظر شما