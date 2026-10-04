قیمت طلا و سکه امروز ۱۲ مهر؛ رکوردشکنی سکه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در ادامه روند صعودی روز گذشته، شاهد افزایش قیمت در بیشتر انواع طلا و سکه بود. بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۶ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسید که نسبت به قیمت ۲۶ میلیون و ۵۰ هزار و ۸۰۰ تومانی روز گذشته، ۶۳۵ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش داشته است.

همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار امروز ۳۵ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان قیمت خورد که در مقایسه با ۳۴ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۱۰۰ تومان روز گذشته، ۸۴۳ هزار و ۹۰۰ تومان گران‌تر شده است.

مظنه تهران نیز از ۱۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در روز گذشته به ۱۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده و یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش را ثبت کرده است.

در بازار سکه نیز سکه طرح جدید با افزایش قابل توجه همراه شد و از ۲۶۶ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان در معاملات ظهر روز گذشته به ۲۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان امروز رسید؛ بنابراین قیمت این سکه ۸ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان افزایش داشته است.

سکه طرح قدیم نیز از ۲۵۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به ۲۶۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و ۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان افزایش یافت.

نیم‌سکه با رشد ۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تومانی از ۱۳۷ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به ۱۴۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و ربع‌سکه نیز با افزایش ۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومانی از ۷۴ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان به ۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

سکه یک گرمی بانک مرکزی نیز بدون تغییر نسبت به دیروز، ۳۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.