یه گزارش خبرنگار مهر، داراب بیرنوندی ظهر یکشنبه در نخستین جلسه تنش آبی و برنامه‌ریزی برای گذر از تابستان ۱۴۰۶ که با حضور متولیان امر آبرسانی در شرکت آب و فاضلاب استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: استان قزوین از جمله استان‌های خشک و کم‌آب کشور است و نمی‌توان صرفاً با اتکا به بارش‌های مقطعی، برنامه‌ریزی‌های مربوط به تأمین و مدیریت منابع آب را تغییر داد.

وی با تأکید بر تداوم شرایط کم‌آبی در استان افزود: بخش قابل توجهی از کمبود منابع آبی همچنان جبران نشده و بارندگی‌های اخیر نباید موجب غفلت از واقعیت تنش آبی شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با اشاره به آغاز جلسات مدیریت تنش آبی سال ۱۴۰۶ از ۱۱ مهرماه بیان کرد: مدیریت تنش آبی موضوعی نیست که بتوان آن را به روزهای گرم تابستان موکول کرد، بلکه باید از ماه‌ها قبل سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، ظرفیت‌ها و نقاط آسیب‌پذیر شناسایی شود و برای هر بخش راهکارهای عملیاتی مشخصی در نظر گرفته شود.

بیرنوندی ادامه داد: بر همین اساس، جلسات مدیریت تنش آبی به‌صورت هفتگی و هر شنبه برگزار خواهد شد تا ضمن بررسی مستمر شرایط، برنامه‌ها مرحله‌به‌مرحله پیش برود و اقدامات بر اساس نقشه راه مشخص دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسان و نیروهای فنی شرکت تصریح کرد: تجربه سنوات گذشته و به‌ویژه تابستان ۱۴۰۵ نشان داد با برنامه‌ریزی دقیق، آمادگی عملیاتی، مدیریت منابع و همراهی مردم می‌توان شرایط تنش آبی را با کمترین چالش مدیریت کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین نقش مردم در مدیریت مصرف آب را نیز مهم دانست و گفت: آب یک سرمایه عمومی و متعلق به همه نسل‌هاست و همراهی مردم و پرهیز از مصارف غیرضروری، نقش مهمی در تأمین پایدار آب و عبور موفق از تابستان آینده دارد.

وی افزود: در جلسات مستمر تنش آبی، آخرین وضعیت منابع و مصارف آب، الزامات مدیریت تأمین و توزیع و برنامه‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین برای مواجهه با تنش آبی سال ۱۴۰۶ بررسی می‌شود و محورهای اجرایی و نقشه راه اقدامات پیش‌رو در دستور کار قرار دارد.