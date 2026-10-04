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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

بیرنوندی: بارندگی‌های اخیر نباید ما را از واقعیت کم‌آبی غافل کند

بیرنوندی: بارندگی‌های اخیر نباید ما را از واقعیت کم‌آبی غافل کند

قزوین- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قزوین گفت: بارندگی‌های اخیر نباید موجب غفلت از تنش آبی شود و برنامه‌ریزی برای تأمین و مدیریت منابع آب تابستان ۱۴۰۶ باید از ماه‌ها قبل انجام شود.

یه گزارش خبرنگار مهر، داراب بیرنوندی ظهر یکشنبه در نخستین جلسه تنش آبی و برنامه‌ریزی برای گذر از تابستان ۱۴۰۶ که با حضور متولیان امر آبرسانی در شرکت آب و فاضلاب استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: استان قزوین از جمله استان‌های خشک و کم‌آب کشور است و نمی‌توان صرفاً با اتکا به بارش‌های مقطعی، برنامه‌ریزی‌های مربوط به تأمین و مدیریت منابع آب را تغییر داد.

وی با تأکید بر تداوم شرایط کم‌آبی در استان افزود: بخش قابل توجهی از کمبود منابع آبی همچنان جبران نشده و بارندگی‌های اخیر نباید موجب غفلت از واقعیت تنش آبی شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با اشاره به آغاز جلسات مدیریت تنش آبی سال ۱۴۰۶ از ۱۱ مهرماه بیان کرد: مدیریت تنش آبی موضوعی نیست که بتوان آن را به روزهای گرم تابستان موکول کرد، بلکه باید از ماه‌ها قبل سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، ظرفیت‌ها و نقاط آسیب‌پذیر شناسایی شود و برای هر بخش راهکارهای عملیاتی مشخصی در نظر گرفته شود.

بیرنوندی ادامه داد: بر همین اساس، جلسات مدیریت تنش آبی به‌صورت هفتگی و هر شنبه برگزار خواهد شد تا ضمن بررسی مستمر شرایط، برنامه‌ها مرحله‌به‌مرحله پیش برود و اقدامات بر اساس نقشه راه مشخص دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسان و نیروهای فنی شرکت تصریح کرد: تجربه سنوات گذشته و به‌ویژه تابستان ۱۴۰۵ نشان داد با برنامه‌ریزی دقیق، آمادگی عملیاتی، مدیریت منابع و همراهی مردم می‌توان شرایط تنش آبی را با کمترین چالش مدیریت کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین نقش مردم در مدیریت مصرف آب را نیز مهم دانست و گفت: آب یک سرمایه عمومی و متعلق به همه نسل‌هاست و همراهی مردم و پرهیز از مصارف غیرضروری، نقش مهمی در تأمین پایدار آب و عبور موفق از تابستان آینده دارد.

وی افزود: در جلسات مستمر تنش آبی، آخرین وضعیت منابع و مصارف آب، الزامات مدیریت تأمین و توزیع و برنامه‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین برای مواجهه با تنش آبی سال ۱۴۰۶ بررسی می‌شود و محورهای اجرایی و نقشه راه اقدامات پیش‌رو در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6967376

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
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      پاسخ
      مسئولین و نهادهای دولتی در زمینه بی آبی ، کم آبی ،خشکسالی و سیل باید از دانش روز برخوردار باشند تا کمک بهتر و سازنده ای و عملکرد بهتری ارائه بدهند به دلیل اینکه مسئول هستند و این مسئولیت را قبول کردند بنابراین باید پاسخگو باشند و بهترین پاسخ را به مردم جان فدای ایران ارائه بدهند

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