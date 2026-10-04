عبور دیار آفتاب از انفعال سنتی؛ مدیریت هوشمند سیلاب با ۱۳ هزار سازه

خبرگزاری‌ مهر، گروه‌ استان‌ها- سیمین‌سیف: آرایش میدانی دیار آفتاب برای مقابله با بارش‌های پاییزی، این بار دقیق‌تر و گسترده‌تر از همیشه است.

در پهنه‌ای به وسعت ۹ هزار کیلومتر مسیل و رودخانه، شناسایی ۱۷۷ نقطه‌ حساس و تقاطع پرخطر، گویای عزمِ جزم مدیریت بحران برای مهار سیلاب است ، اکنون با اتکا به پشتوانه‌ ۱۳ هزار سازه‌ آبخیزداری، استان مرکزی از رویکرد انفعال پس از حادثه به مدیریت هوشمند پیشگیرانه عبور کرده تا ضمن حفاظت از زیرساخت‌ها، تهدید سیلاب را به فرصتی برای تقویت سفره‌های آب زیرزمینی بدل کند.

آب‌بندها و سازه‌های آبخیزداری برای مهار سیلاب پاییزی فعال شوند

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت فعال‌سازی آب‌بندها و سازه‌های آبخیزداری برای مهار و ذخیره حداکثری سیلاب‌های پاییزی تأکید کرد.

نادرقلی ابراهیمی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی پاییز پربارش، به‌ویژه در مهر و آبان، برای مدیریت سیلاب و پیشگیری از خسارت به اراضی، منازل، پل‌ها و تأسیسات مسیر رودخانه‌ها و مجاری آب آمادگی لازم ایجاد شود.

وی افزود: احتمال بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت، خطر روان‌آب و سیلاب را افزایش می‌دهد بنابراین شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از هم‌اکنون مسیر رودخانه‌ها، خشک‌رودها و مجاری فصلی را بازنگری و برای کاهش خسارات آماده شوند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با بهره‌گیری از آب‌بندها، سازه‌های آبخیزداری و روش‌های مدیریتی باید روان‌آب‌ها ذخیره و مدیریت شوند تا از هدررفت این منابع جلوگیری شود.

ابراهیمی تاکید کرد: ضرورت ذخیره و انباشت آب در مناطق مستعد، به‌ویژه در حوزه‌های روستایی و کشاورزی، با هدف بهره‌گیری از منابع آبی حاصل از بارش‌ها مورد اهمیت است.

وی گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، پیشگیری از خسارات سیلاب، ذخیره حداکثری روان‌آب‌ها و آماده‌سازی برای کشت پاییزه باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول استان مرکزی قرار گیرد.

نقاط پرخطر و مسیرهای عبور آب پیش از بارندگی بررسی شود

فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احتمال وقوع بارندگی‌های شدید و رگباری در اراک گفت: آمادگی دستگاه‌های اجرایی، شناسایی نقاط پرخطر و رفع موانع مسیر عبور آب پیش از وقوع حوادث احتمالی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

عبدالرضا حاج علی‌بیگی اظهار کرد: با توجه به احتمال بارندگی‌های شدید،دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید از هم‌اکنون وضعیت نقاط حادثه‌خیز، مسیل‌ها، آبگذرها، کانال‌ها و مسیرهای عبور آب را بررسی و نسبت به رفع مشکلات و موانع موجود اقدام کنند.

وی افزود: مدیریت بحران زمانی اثربخش خواهد بود که اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع حادثه انجام شود؛ از این رو شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و برطرف کردن نواقص زیرساختی باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

فرماندار اراک با اشاره به تجربه سیلاب‌های گذشته ادامه داد: بارندگی‌های رگباری می‌تواند در مدت کوتاهی موجب شکل‌گیری روان‌آب و آب‌گرفتگی شود، بنابراین لازم است ظرفیت تجهیزات، ماشین‌آلات و نیروهای عملیاتی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان نیز پیش از وقوع بارش مورد بررسی و آماده‌باش قرار گیرد.

حاجی علی‌بیگی تاکید کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی در مسیر و حریم رودخانه باید با در نظر گرفتن مسیر طبیعی جریان آب انجام شود تا در زمان بارندگی، مانعی برای عبور آب ایجاد نکند.

وی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، نیروهای امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد و افزود: هدف از این اقدامات، کاهش آسیب‌پذیری و جلوگیری از تبدیل بارندگی‌های شدید به حادثه و خسارت است و همه دستگاه‌های مسئول باید وظایف خود را پیش از وقوع بارش به‌صورت دقیق دنبال کنند.

واکنش سریع به آبگرفتگی‌های شهری نیازمند آمادگی پیش از بارش است

شهردار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیریت سریع آبگرفتگی‌های شهری در زمان بارش‌های شدید، نیازمند شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، آماده‌سازی تجهیزات و تقویت آمادگی نیروهای عملیاتی پیش از وقوع بارش است.

علیرضا محمودی افزود: آمادگی عملیاتی نیروها، ماشین‌آلات و تجهیزات شهرداری برای مدیریت سریع و هماهنگ آبگرفتگی‌های شهری و مواجهه با بارش‌های شدید تقویت می‌شود.

وی تصریح کرد: مدیریت مؤثر سیلاب‌های شهری نیازمند پیش‌بینی و آمادگی پیش از وقوع حادثه، تجهیز مناسب نیروهای عملیاتی و ایجاد هماهنگی کامل میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری است.

محمودی ادامه داد: واکنش سریع در شرایط اضطراری و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرداری برای تسریع تصمیم‌گیری و عملیات میدانی هنگام وقوع بحران بسیار حائز اهمیت است.

شهردار اراک تاکید کرد: مدیریت سیلاب نیازمند شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، بررسی ظرفیت تجهیزات و آماده‌سازی نیروهای عملیاتی پیش از وقوع بارش است.

وی افزود: آمادگی در برابر سیلاب باید به‌صورت مستمر دنبال و تجهیزات، ماشین‌آلات و توان نیروهای عملیاتی به‌طور دوره‌ای ارزیابی شود تا واکنش مدیریت شهری در شرایط جوی نامساعد سریع‌تر و هماهنگ‌تر باشد.

۱۷۷ نقطه حساس و تقاطع در استان مرکزی نیازمند اصلاح و ایمن‌سازی است

مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۷۷ نقطه حساس و تقاطع در استان شناسایی شده که بخش عمده آنها با چالش‌های فنی مواجه بوده و باید پیش از آغاز بارش‌های احتمالی اصلاح و ایمن‌سازی شوند.

سید مرتضی میری افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، احتمال درگیری مناطق غربی، شمالی و جنوبی استان مرکزی با پدیده‌های جوی نوظهور در نیمه دوم مهرماه وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی این استان باید برای مدیریت پیامدهای احتمالی آن آمادگی لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: بارش ۴۵ میلی‌متری در کمتر از هفت دقیقه در یکی از استان‌های شمالی کشور، ضرورت پیش‌بینی و آمادگی برای بارش‌های شدید را نشان می‌دهد و بر این اساس باید برای احتمال وقوع پدیده‌های جوی در هفته سوم مهرماه تمهیدات لازم در استان مرکزی اتخاذ شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی تاکید کرد: از میان ۱۷۷ تقاطع و نقطه حساس شناسایی‌شده در استان مرکزی، بخش عمده‌ای با نواقص فنی مواجه و نیازمند اصلاح و ایمن‌سازی فوری هستند.

وی افزود: رفع نواقص و ایمن‌سازی نقاط حساس باید پیش از بارش‌های احتمالی انجام شود و در سند بالادستی استان مرکزی، ۴۴ مخاطره احتمالی شناسایی و بررسی شده است.

میری گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی در برابر بارش‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب، لایروبی و تنقیه آبروها و پل‌های سطح شهر داودآباد انجام شده است.

وی تصریح کرد: رفع موانع مسیر عبور آب و آماده‌سازی آبروها، از اقدامات ضروری برای کاهش خطر آب‌گرفتگی و خسارات ناشی از بارش‌های شدید است و پایش مستمر این مسیرها باید تا پایان فصل بارندگی ادامه یابد.

مدیریت ۹ هزار کیلومتر رودخانه و مسیل مرکزی برای مهار سیلاب ضروری است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت پایش و آزادسازی ۹ هزار کیلومتر رودخانه و مسیل این استان پیش از بارش‌های پیش‌رو تأکید کرد.

حسین اسدی افزود: حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها یکی از الزامات اصلی مدیریت سیلاب و کاهش خسارات ناشی از بارش‌های شدید است.

وی افزود: رودخانه‌ها مسیر طبیعی عبور روان‌آب‌ها هستند و هرگونه دخل و تصرف یا انسداد بستر و حریم آن‌ها می‌تواند هنگام وقوع سیلاب، زیرساخت‌ها و سکونتگاه‌های انسانی را با خطر جدی مواجه کند.

اسدی تصریح کرد: قره‌چای و قمرود به‌عنوان دو رودخانه مهم استان، در کنار سایر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، شبکه گسترده آبراهه‌های مرکزی را تشکیل می‌دهند و هرگونه سهل‌انگاری در حفاظت و مدیریت این بسترها می‌تواند هنگام وقوع سیلاب پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به قرارگیری برخی شهرها و سکونتگاه‌های استان در محدوده سیلاب‌دشت‌ها ادامه داد: ساوه به دلیل قرار گرفتن در مسیر آبراهه‌های متعدد، از جمله شهرهایی است که در زمان بارش‌های شدید می‌تواند با خطر ورود روان‌آب‌ها و سیلاب مواجه شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی تاکید کرد: بسیاری از آبراهه‌ها در شرایط عادی کم‌جریان هستند، اما در بارش‌های شدید به مسیر عبور سیلاب تبدیل می‌شوند و انسداد آن‌ها می‌تواند موجب آبگرفتگی مناطق مسکونی و اختلال در راه‌های ارتباطی شود.

وی افزود: در همین راستا، پیشنهادهای لازم برای احداث سیل‌بند و هدایت اصولی جریان آب به شهرداری‌ها ارائه شده و ضروری است اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع بارش‌های شدید اجرایی شود.

اسدی بیان کرد: فرمانداران، بخشداران، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و اداره‌کل راهداری باید نسبت به بازدید و بررسی وضعیت رودخانه‌ها، آزادسازی بسترها و تنقیه پل‌ها و مسیل‌ها اقدامات جدی و به‌موقع انجام دهند.

وی بر ضرورت نظارت جهاد کشاورزی بر سدهای خاکی و بندهای انحرافی اطراف روستاها تأکید کرد و گفت: از انسداد سرریز سدها با کیسه‌های شن باید جلوگیری شود، زیرا این اقدام می‌تواند هنگام سرریز آب، موجب آسیب به سازه و بروز خسارت گردد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی تصریح کرد: پیمانکاران پیش از آغاز بارندگی‌ها، تمامی مصالح، ماشین‌آلات و تجهیزات خود را از بستر رودخانه‌ها خارج کنند.

۱۳ هزار نقطه مرکزی به سازه‌های پیشگیرانه آبخیزداری مجهز شد

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون پروژه‌های پیشگیرانه آبخیزداری در حدود ۱۳ هزار نقطه این استان اجرا و برای کاهش خسارات احتمالی سیلاب مورد استفاده قرار گرفته است.

امید آخوندی افزود: این طرح‌ها شامل بندهای خاکی، گابیونی، سنگ و ملات، سازه‌های سیلابی و اقدامات بیولوژیک و بیومکانیکی مانند پستی‌ترازی و تراس‌بندی برای مدیریت روان‌آب‌هاست.

وی تصریح کرد: با توجه به توزیع مناسب بارش‌ها و کاهش شدت آنها نسبت به سال‌های گذشته، احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب در استان پایین است.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ادامه داد: مسدودسازی یا دستکاری سرریز سازه‌های آبخیزداری می‌تواند خسارات جدی به همراه داشته باشد؛ از این رو نظارت دهیاری‌ها و شوراهای روستا بر این سازه‌ها ضروری است.

وی تاکید کرد: اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در ۱۳ هزار نقطه استان باید با پایش و نگهداری مستمر همراه باشد تا ظرفیت این سازه‌ها برای کنترل جریان آب و کاهش خسارات احتمالی سیلاب حفظ شود.