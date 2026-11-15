به گزارش خبرگاری مهر، داراب بیرنوندی با اشاره به هماهنگی انجام‌شده با اداره‌کل امور مالیاتی استان اظهار کرد: مؤدیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر البرز، بخشی از مالیات خود را به تکمیل این طرح زیرساختی اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه این پروژه تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: تکمیل و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر البرز نقش مهمی در کنترل پیامدهای زیست‌محیطی، صیانت از منابع آب و ارتقای سطح بهداشت و سلامت عمومی منطقه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با تأکید بر اهمیت مشارکت مؤدیان در اجرای طرح‌های عمرانی تصریح کرد: اختصاص بخشی از مالیات به این پروژه، اگرچه تنها بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل آن را تأمین می‌کند، اما فرصتی برای مشارکت مستقیم شهروندان در اجرای یک طرح زیربنایی و اثرگذار در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار است.

بیرنوندی خاطرنشان کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت شهرهای محمدیه، شریفیه و بیدستان تحت پوشش خدمات آن قرار می‌گیرند و زمینه مدیریت اصولی فاضلاب و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی در این مناطق فراهم می‌شود.