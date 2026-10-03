طرح تعویض ۷۰ هزار موتور کولر پرمصرف در یزد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده در آیین رونمایی از «طرح مهان» و امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه تأمین مالی و اجرایی آن اظهار کرد: بهره‌وری دیگر یک انتخاب یا نیاز مقطعی نیست، بلکه ضرورتی برای بقا و توسعه کشور است.

وی با اشاره به برنامه بهره‌وری استان با عنوان «یزدِ بهره‌ور» افزود: این برنامه با مطالعات کارشناسی و محاسبات علمی تدوین شده و گفتمان بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، واحدهای اقتصادی و نهادهای آموزشی و مدنی استان در حال گسترش است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: بر اساس اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه، دست‌کم ۳۵ درصد از رشد اقتصادی باید از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود و یزد با رویکرد برنامه‌محور در مسیر تبدیل این هدف به یک الگوی عملیاتی قرار گرفته است.

دهقانی‌زاده با اشاره به اجرای طرح مهان خاطرنشان کرد: در گام نخست، ۷۰ هزار موتور کولر آبی پرمصرف در استان با الکتروموتورهای نسل جدید BLDC جایگزین می‌شود که می‌تواند به کاهش بار پیک مصرف برق در فصل گرم و صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی کمک کند.

در بخش پایانی این مراسم، تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای میان پست‌بانک ایران و شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی همگام، مهان و توسن برای تأمین مالی و اجرای این طرح به امضا رسید.

همچنین پیش از این مراسم، زنگ «بهره‌وری و مدیریت مصرف» در دبیرستان دخترانه شهید محمد دهقان بنادکی یزد به عنوان نخستین مدرسه بهره‌ور کشور نواخته شد تا برنامه‌های آموزش و فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف از مدارس استان آغاز شود.