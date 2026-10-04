برای پیگیری مطالبات نباید کلیت مجلس یا دستگاه قضا را زیر سؤال برد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله لک‌علی‌آبادی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با اشاره به نحوه حضور نمایندگان در صحن اظهار کرد: هیچ مانعی برای حضور نمایندگان در صحن علنی وجود ندارد و اینکه بخواهیم هر روز به بهانه‌ای مجلس را ناکارآمد جلوه دهیم، در حقیقت جفا در حق نظام و کشور است.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و تهدیدات موجود افزود: امروز کشور با تهدیدات چندجانبه روبرو است و در یک نبرد تمام‌عیار قرار دارد. طبق فرمایش دبیر شورای عالی امنیت ملی، در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع کشور قرار داریم، اما متأسفانه عده‌ای حاضر نیستند این واقعیت را درک کنند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس ادامه داد: اگر کشور در چنین شرایط حساسی قرار دارد، چرا برخی به دنبال از کار انداختن دولت، تخریب قوه قضاییه و ناکارآمد نشان دادن مجلس هستند؟ اگر ارکان و قوای سه‌گانه تضعیف شوند، چه چیزی از ساختار اداره کشور باقی خواهد ماند؟ در این صورت تکلیف آن اتحاد مقدسی که همواره بر آن تأکید شده است، چه خواهد شد؟

لک‌علی‌آبادی همچنین نسبت به هجمه‌ها و انتقادهای مطرح‌شده علیه رئیس مجلس ابراز گلایه کرد و گفت: متأسفانه گویا دیواری کوتاه‌تر از رئیس مجلس در این کشور وجود ندارد و عده‌ای هرگونه هجمه و توهین به ایشان را مجاز می‌دانند؛ در حالی که این رویکرد به هیچ وجه به نفع کشور نیست. من احساس می‌کنم افرادی برای چنین رویکردی جایزه دریافت می‌کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مشکلات کشور، به‌ویژه مشکلات اقتصادی، قابل انکار نیست، تصریح کرد: ما نیز منکر مشکلات موجود نیستیم و خودمان منتقد سیاست‌های ارزی وزارت اقتصاد بوده‌ایم، طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده و تذکر داده‌ایم، اما انتقاد و مطالبه‌گری نباید به معنای تخریب و نابودی کل ساختار اجرایی کشور باشد.

وی تأکید کرد: برای پیگیری مطالبات نباید کلیت مجلس یا اقتدار دستگاه قضا را زیر سؤال برد. اگر قرار باشد هر جریان سیاسی در خیابان برای خود حکم صادر کند، دیگر شأن و جایگاهی برای قوه قضاییه باقی نخواهد ماند.

لک‌علی‌آبادی در ادامه با اشاره به اظهارات مطرح‌شده از سوی تحلیلگران و کارشناسان درباره حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اظهار کرد: آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نخواهند کرد و همه ما این موضوع را به خوبی می‌دانیم. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها مطمئناً همانند جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه سیلی محکمی خواهند خورد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت تقویت وحدت در جامعه تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به تقویت وحدت نیاز داریم و نباید مجلس را نابود کنیم.