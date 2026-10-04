نوذری: در مدیریت بحران نباید غافلگیر شویم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قزوین با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های قابل توجه و احتمال بروز پدیده ال‌نینو اظهار کرد: در مدیریت بحران، اساس کار پیشگیری است و باید با برنامه‌ریزی دقیق اجازه ندهیم حوادث احتمالی موجب نارضایتی مردم شود.

وی بر لایروبی رودخانه‌ها و پل‌ها، شناسایی نقاط پرخطر و مسیرهای عبور روان‌آب و همچنین آمادگی تجهیزات و نیروی انسانی تأکید کرد و افزود: در زمان بحران شرح وظایف نداریم و همه دستگاه‌ها باید برای مدیریت شرایط و کاهش آسیب‌ها پای کار باشند.

استاندار قزوین فرمانداران را مسئول پیگیری و رفع معضلات مربوط به مسیل‌ها دانست و گفت: باید نقاط و مسیرهای پرخطر شناسایی و اقدامات پیشگیرانه برای کنترل روان‌آب‌ها پیش از وقوع بارندگی انجام شود.

نوذری همچنین بر آمادگی کامل شهرداری‌ها در محدوده شهری تأکید کرد و خواستار بررسی مجدد میزان آمادگی دستگاه‌ها، تجهیزات و امکانات لجستیکی برای مواجهه با مخاطرات احتمالی شد.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی برای فصل سرما نیز گفت: باید تأمین سوخت جایگزین و ذخیره‌سازی سوخت در نقاط مختلف استان، به‌ویژه مناطق کوهستانی و روستاها، از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد و برای مدیریت مصرف و کاهش مشکلات احتمالی فصل سرما تدبیر شود.

استاندار قزوین بر آمادگی کمیته انرژی استان، شهرک‌های صنعتی و فرمانداران تأکید کرد و افزود: تمام امکانات و تجهیزات باید در اختیار مدیریت بحران قرار گیرد.

نوذری در ادامه با اشاره به بارش‌های پیش‌رو گفت: این بارش‌ها فرصت مناسبی برای افزایش ظرفیت ذخیره آب سدهای نهب و بالاخلو فراهم می‌کند و باید از این فرصت نیز استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: در کنار پیش‌بینی بارش‌ها و مخاطرات احتمالی، تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات لجستیکی باید در دستور کار قرار گیرد تا در زمان وقوع بحران، با سرعت و هماهنگی مناسب به مردم خدمت‌رسانی شود.