به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری بعد از ظهر دوشنبه در ادامه پیگیری مسائل توسعه‌ای استان در سطح ملی، با سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تخصیص اعتبارات پایدار برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان، خواستار توجه ویژه به طرح‌های اولویت‌دار قزوین شد.

نوذری همچنین بر ضرورت تسریع در روند تصویب و تأمین مالی پروژه‌های کلیدی استان در حوزه‌های زیرساختی، خدماتی و اجتماعی تأکید کرد.

در این دیدار، پیگیری مسائل توسعه‌ای قزوین در سطح ملی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع مالی پروژه‌های اولویت‌دار استان مورد تأکید قرار گرفت.

