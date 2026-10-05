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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

استاندار قزوین خواستار تخصیص اعتبارات پایدار برای پروژه‌های عمرانی شد

استاندار قزوین خواستار تخصیص اعتبارات پایدار برای پروژه‌های عمرانی شد

قزوین- استاندار قزوین در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر ضرورت تخصیص اعتبارات پایدار و تسریع در تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار عمرانی و توسعه‌ای استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری بعد از ظهر دوشنبه در ادامه پیگیری مسائل توسعه‌ای استان در سطح ملی، با سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تخصیص اعتبارات پایدار برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان، خواستار توجه ویژه به طرح‌های اولویت‌دار قزوین شد.

نوذری همچنین بر ضرورت تسریع در روند تصویب و تأمین مالی پروژه‌های کلیدی استان در حوزه‌های زیرساختی، خدماتی و اجتماعی تأکید کرد.

در این دیدار، پیگیری مسائل توسعه‌ای قزوین در سطح ملی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع مالی پروژه‌های اولویت‌دار استان مورد تأکید قرار گرفت.

کد مطلب 6968758

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