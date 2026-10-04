به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی پیش از ظهر یکشنبه در هشتمین جلسه شورای اجتماعی استانداری قزوین با اشاره به وضعیت سالمندان در مراکز شبانه‌روزی اظهار کرد: خانواده در حوزه سالمندی نقش مؤثری دارد و حتی در مواردی که سالمند در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شود، باید تلاش شود ارتباط و حمایت خانواده از او حفظ شود.

وی افزود: در حال حاضر ۵۵۴ سالمند در مراکز شبانه‌روزی استان اقامت دارند و باید توجه داشت که موضوع مراقبت از سالمندان تنها به نگهداری در مراکز محدود نمی‌شود، بلکه حمایت از خانواده و فراهم کردن امکانات لازم برای مراقبت از سالمندان در بستر خانواده نیز اهمیت دارد.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین با اشاره به روند سالمندی جمعیت کشور بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۳ درصد جمعیت کشور سالمند هستند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۳ درصد برسد؛ بنابراین سیاست‌گذاری در حوزه سالمندی باید از امروز مورد توجه جدی قرار گیرد.

غلامرضایی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱.۸۳ درصد جمعیت استان قزوین را سالمندان تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه آستانه قرار گرفتن یک استان در گروه استان‌های سالمند حدود ۱۴ درصد است، فاصله قزوین با این وضعیت بسیار کم است.

وی اضافه کرد: قزوین در حال حاضر در میان استان‌های میانی از نظر سالمندی قرار دارد، اما مهاجرت و تغییرات جمعیتی موجب شده در برخی مناطق استان، به‌ویژه مناطق شرقی و غربی، نیاز به مراقبت و برنامه‌ریزی بیشتری داشته باشیم.

ضرورت حرکت از نگهداری سالمندان به پیشگیری

مدیرکل بهزیستی استان قزوین با تأکید بر ضرورت توسعه مدل‌های پیشگیرانه گفت: در کنار خدمات مراقبتی، باید مدل‌های مبتنی بر پیشگیری در بستر خانواده، سیاست‌های اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و سالمندی صرفاً به عنوان یک هزینه برای دولت دیده نشود.

غلامرضایی تصریح کرد: باید به سمت سالمندی بهینه و استفاده از تجربه و ظرفیت سالمندان حرکت کنیم و در این مسیر می‌توان از تجربه کشورهای مختلف استفاده کرد.

وی با اشاره به تجربه ژاپن در حوزه سالمندی اظهار کرد: این کشور از سال ۲۰۰۰ نظام مراقبت طولانی‌مدت را اجرا کرده و توسعه بیمه مراقبت طولانی‌مدت، استفاده از فناوری و ربات‌های مراقبتی و ارائه خدمات محله‌محور از جمله تجربه‌های قابل توجه آن است.

مدیرکل بهزیستی قزوین افزود: در آلمان نیز نظام مراقبت از سالمندان بر پایه بیمه مراقبت، حمایت مالی از مراقبان خانوادگی و ارائه خدمات در منزل شکل گرفته است؛ الگویی که می‌تواند در تقویت مراقبت خانواده‌محور مورد توجه قرار گیرد.

غلامرضایی ادامه داد: در کشور هلند نیز مدل‌های نوآورانه‌ای برای مراقبت از سالمندان ایجاد شده و در سنگاپور از فناوری و برنامه‌ریزی شهری برای تسهیل تردد و حضور سالمندان در جامعه استفاده می‌شود.

اقتصاد نقره‌ای و انتقال تجربه سالمندان جدی گرفته شود

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سالمندان گفت: یکی از فرصت‌های مهم در این حوزه، اقتصاد نقره‌ای و استفاده از تجربه سالمندان است و باید زمینه‌ای فراهم شود که سالمندان همچنان در فعالیت‌های اجتماعی نقش داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین «بانک زمان» و تبادل خدمات میان سالمندان و گروه‌های نوجوان و جوان را از دیگر الگوهای قابل استفاده دانست و گفت: آغاز این فعالیت‌ها در محلات تحت پوشش بهزیستی استان انجام شده و تلاش می‌کنیم زمینه نگهداری، انتقال تجربه و دانش سالمندان به نسل‌های مختلف فراهم شود.

غلامرضایی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان نیز تجربه‌هایی در زمینه انتقال تجربه و دانش سالمندان اجرا شده است و امیدواریم با کنار هم قرار گرفتن مراکز و ظرفیت‌های موجود، بتوانیم الگویی مناسب برای حوزه سالمندی در استان ایجاد کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات اجتماعی سالمندان گفت: توسعه خدمات اجتماعی از سال گذشته در استان قزوین مورد توجه قرار گرفته و باید این روند با همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه پیدا کند.

قزوین نیازمند شهر دوستدار سالمند است

مدیرکل بهزیستی استان قزوین با بیان اینکه سالمندی موضوعی فرابخشی است، گفت: ۲۱ دستگاه در برنامه عملیاتی سالمندان کشور عضو هستند و تحقق سیاست‌های این حوزه نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست.

غلامرضایی افزود: موضوعاتی مانند مسکن، مشارکت اجتماعی، احترام و مشارکت مدنی، اشتغال، اطلاعات و ارتباطات، حمایت اجتماعی و حمل‌ونقل از جمله محورهایی هستند که دستگاه‌های مختلف در قبال آنها مسئولیت دارند.

وی تأکید کرد: اگر قرار است قزوین به سمت شهر دوستدار سالمند حرکت کند، این موضوع باید در دستور کار شهرداران، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم برای فراهم کردن شرایط زندگی سالم، فعال و باعزت برای سالمندان انجام شود.