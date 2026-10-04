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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

غلامرضایی: قزوین به آستانه استان‌های سالمند نزدیک شده است

غلامرضایی: قزوین به آستانه استان‌های سالمند نزدیک شده است

قزوین- مدیرکل بهزیستی قزوین با اشاره به اینکه ۱۱.۸۳ درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند، گفت: قزوین با فاصله‌ای اندک به آستانه استان‌های سالمند کشور نزدیک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی پیش از ظهر یکشنبه در هشتمین جلسه شورای اجتماعی استانداری قزوین با اشاره به وضعیت سالمندان در مراکز شبانه‌روزی اظهار کرد: خانواده در حوزه سالمندی نقش مؤثری دارد و حتی در مواردی که سالمند در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شود، باید تلاش شود ارتباط و حمایت خانواده از او حفظ شود.

وی افزود: در حال حاضر ۵۵۴ سالمند در مراکز شبانه‌روزی استان اقامت دارند و باید توجه داشت که موضوع مراقبت از سالمندان تنها به نگهداری در مراکز محدود نمی‌شود، بلکه حمایت از خانواده و فراهم کردن امکانات لازم برای مراقبت از سالمندان در بستر خانواده نیز اهمیت دارد.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین با اشاره به روند سالمندی جمعیت کشور بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۳ درصد جمعیت کشور سالمند هستند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۳ درصد برسد؛ بنابراین سیاست‌گذاری در حوزه سالمندی باید از امروز مورد توجه جدی قرار گیرد.

غلامرضایی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱.۸۳ درصد جمعیت استان قزوین را سالمندان تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه آستانه قرار گرفتن یک استان در گروه استان‌های سالمند حدود ۱۴ درصد است، فاصله قزوین با این وضعیت بسیار کم است.

وی اضافه کرد: قزوین در حال حاضر در میان استان‌های میانی از نظر سالمندی قرار دارد، اما مهاجرت و تغییرات جمعیتی موجب شده در برخی مناطق استان، به‌ویژه مناطق شرقی و غربی، نیاز به مراقبت و برنامه‌ریزی بیشتری داشته باشیم.

ضرورت حرکت از نگهداری سالمندان به پیشگیری

مدیرکل بهزیستی استان قزوین با تأکید بر ضرورت توسعه مدل‌های پیشگیرانه گفت: در کنار خدمات مراقبتی، باید مدل‌های مبتنی بر پیشگیری در بستر خانواده، سیاست‌های اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و سالمندی صرفاً به عنوان یک هزینه برای دولت دیده نشود.

غلامرضایی تصریح کرد: باید به سمت سالمندی بهینه و استفاده از تجربه و ظرفیت سالمندان حرکت کنیم و در این مسیر می‌توان از تجربه کشورهای مختلف استفاده کرد.

وی با اشاره به تجربه ژاپن در حوزه سالمندی اظهار کرد: این کشور از سال ۲۰۰۰ نظام مراقبت طولانی‌مدت را اجرا کرده و توسعه بیمه مراقبت طولانی‌مدت، استفاده از فناوری و ربات‌های مراقبتی و ارائه خدمات محله‌محور از جمله تجربه‌های قابل توجه آن است.

مدیرکل بهزیستی قزوین افزود: در آلمان نیز نظام مراقبت از سالمندان بر پایه بیمه مراقبت، حمایت مالی از مراقبان خانوادگی و ارائه خدمات در منزل شکل گرفته است؛ الگویی که می‌تواند در تقویت مراقبت خانواده‌محور مورد توجه قرار گیرد.

غلامرضایی ادامه داد: در کشور هلند نیز مدل‌های نوآورانه‌ای برای مراقبت از سالمندان ایجاد شده و در سنگاپور از فناوری و برنامه‌ریزی شهری برای تسهیل تردد و حضور سالمندان در جامعه استفاده می‌شود.

اقتصاد نقره‌ای و انتقال تجربه سالمندان جدی گرفته شود

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سالمندان گفت: یکی از فرصت‌های مهم در این حوزه، اقتصاد نقره‌ای و استفاده از تجربه سالمندان است و باید زمینه‌ای فراهم شود که سالمندان همچنان در فعالیت‌های اجتماعی نقش داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین «بانک زمان» و تبادل خدمات میان سالمندان و گروه‌های نوجوان و جوان را از دیگر الگوهای قابل استفاده دانست و گفت: آغاز این فعالیت‌ها در محلات تحت پوشش بهزیستی استان انجام شده و تلاش می‌کنیم زمینه نگهداری، انتقال تجربه و دانش سالمندان به نسل‌های مختلف فراهم شود.

غلامرضایی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان نیز تجربه‌هایی در زمینه انتقال تجربه و دانش سالمندان اجرا شده است و امیدواریم با کنار هم قرار گرفتن مراکز و ظرفیت‌های موجود، بتوانیم الگویی مناسب برای حوزه سالمندی در استان ایجاد کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات اجتماعی سالمندان گفت: توسعه خدمات اجتماعی از سال گذشته در استان قزوین مورد توجه قرار گرفته و باید این روند با همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه پیدا کند.

قزوین نیازمند شهر دوستدار سالمند است

مدیرکل بهزیستی استان قزوین با بیان اینکه سالمندی موضوعی فرابخشی است، گفت: ۲۱ دستگاه در برنامه عملیاتی سالمندان کشور عضو هستند و تحقق سیاست‌های این حوزه نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست.

غلامرضایی افزود: موضوعاتی مانند مسکن، مشارکت اجتماعی، احترام و مشارکت مدنی، اشتغال، اطلاعات و ارتباطات، حمایت اجتماعی و حمل‌ونقل از جمله محورهایی هستند که دستگاه‌های مختلف در قبال آنها مسئولیت دارند.

وی تأکید کرد: اگر قرار است قزوین به سمت شهر دوستدار سالمند حرکت کند، این موضوع باید در دستور کار شهرداران، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم برای فراهم کردن شرایط زندگی سالم، فعال و باعزت برای سالمندان انجام شود.

کد مطلب 6967393

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