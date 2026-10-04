احمدپور: جمعیت جوان مؤلفه اقتدار و امنیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر یکشنبه در هشتمین جلسه شورای اجتماعی استانداری قزوین با اشاره به شرایط جمعیتی کشور اظهار کرد: یکی از موضوعات جدی امروز، تناسب جمعیت ایران با کشورهای پیرامونی است؛ چراکه در بسیاری از کشورهای منطقه جمعیت جوان و تراکم جمعیتی بالایی وجود دارد، در حالی که ایران با روند سالمندی جمعیت مواجه است.

وی افزود: یکی از مؤلفه‌های اقتدار کشورها نیروی انسانی است و در کنار تجهیزات، امکانات و سایر مؤلفه‌ها، جمعیت و نیروی انسانی نقش مهمی در امنیت کشورها دارد؛ بنابراین باید نسبت به تحولات جمعیتی توجه جدی داشته باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با اشاره به ضرورت توجه به آینده جمعیتی کشور بیان کرد: جذابیت ابزارهای ارتباطی و فضای مجازی برای نسل جوان، نگرانی‌های مربوط به آینده، مسئله سالمندی و دیگر مسائل اجتماعی ایجاب می‌کند که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی خود را متناسب با شرایط جدید تقویت کنیم.

سالمندی نباید به دوران انزوا تبدیل شود

احمدپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تغییر نگاه جامعه به سالمندی گفت: نباید سالمندی را به عنوان دوره‌ای همراه با نگرانی، انزوا و سربار شدن برای خانواده‌ها تصور کنیم، بلکه باید شرایطی فراهم شود که سالمندان این دوران را با آرامش و نشاط بیشتری سپری کنند.

وی با اشاره به برخی تجربه‌های کشورهای دیگر در زمینه برنامه‌ریزی برای دوران پس از بازنشستگی افزود: در برخی کشورها برای دوران پس از بازنشستگی برنامه‌ریزی می‌شود و افراد می‌توانند در این دوره از زندگی همچنان از فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی استفاده کنند و حتی به سفر و فعالیت‌های مختلف بپردازند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین ادامه داد: متأسفانه در جامعه ما گاهی افراد پس از بازنشستگی در مدت کوتاهی از نظر ظاهری و روحی تغییر محسوسی پیدا می‌کنند و به سرعت وارد دوره‌ای از انزوا و سالمندی می‌شوند که باید برای جلوگیری از این روند برنامه‌ریزی کرد.

احمدپور تأکید کرد: لازم است با استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در کشور و استان، موضوع سالمندی نیز مورد توجه قرار گیرد تا این دوره از زندگی برای پدران و مادران ما به دوره‌ای مطلوب و همراه با آرامش تبدیل شود و نه اینکه موجب زحمت و مشقت آنان یا خانواده‌هایشان باشد.

وی با اشاره به اینکه مسائل اجتماعی و جمعیتی نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است، خاطرنشان کرد: موضوع سالمندی صرفاً بر عهده یک دستگاه نیست و باید مجموعه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اجرایی در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.