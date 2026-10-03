امکانات ما متناسب با همه نیازهای سالمندان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیده صالحه مرتضوی، رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، در کارگاه کشوری «تربیت مربی شیوه نوین آموزش سالمندان»، با اشاره به روند سریع سالخوردگی جمعیت کشور، اظهار داشت: آموزش شیوه زندگی سالم یکی از برنامه‌های مهم اداره سلامت سالمندان است و با توجه به افزایش جمعیت سالمندی، تقویت خودمراقبتی بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: با افزایش تعداد سالمندان، امکان تأمین نیروی متخصص و مراکز ارائه خدمت متناسب با همه نیازهای این جمعیت وجود ندارد و بخش مهمی از مراقبت‌ها باید با توانمند ساختن خود افراد و مشارکت آنها انجام شود؛ بنابراین آموزش صحیح، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه خودمراقبتی در سالمندان است.

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه آموزش سالمندان نیازمند رعایت اصول ویژه‌ای است، گفت: همان‌طور که تفاوت آموزش کودکان و بزرگسالان مورد توجه قرار می‌گیرد، باید به تفاوت‌های آموزش سالمندان با سایر گروه‌های سنی و حتی بزرگسالان نیز توجه شود.

وی افزود: تغییرات طبیعی دوران سالمندی از جمله کاهش بینایی و شنوایی و تغییرات حافظه ایجاب می‌کند که شیوه ارائه مطالب، محتوای آموزشی و مدت زمان آموزش متناسب با شرایط سالمند طراحی شود. به طور مثال سالمندان به دلیل تغییرات سیستم بینایی در دیدن رنگ های آبی، سبز و بنفش مشکل دارند، بنابراین باید در تهیه محتوا برای سالمندان مراقب باشیم از این رنگ ها کمتر استفاده کنیم.

مرتضوی تصریح کرد: سرعت پردازش اطلاعات در سالمندان پایین تر است و نمی توان با سرعتی که به سایر افراد آموزش داده می شود، سالمندان را هم آموزش داد. مطالب باید با آرامش بیشتر، زمان کافی و به شیوه‌ای قابل درک به سالمند منتقل شود؛ در غیر این صورت حتی آموزش‌های متعدد نیز ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشند.

وی با اشاره به شعار امسال هفته ملی سالمندان گفت: شعار امسال، «عصر زندگی طولانی تر، بازاندیشی در نظام ها برای زندگی بهتر» بود و از آنجا که یکی از برنامه های مهم اداره سلامت سالمندان آموزش شیوه زندگی سالم است با توجه به مشکلاتی که در انجام این برنامه داشتیم بازاندیشی در نظام ارائه این آموش ها انجام شد و با برگزاری این دوره سعی داریم ابتدا ارائه دهندگان خدمت را با اصول اموزش سالمند آشنا کنیم.

مرتضوی درباره ادامه این برنامه در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: پیش‌بینی شده است مربیان آموزش‌دیده پس از بازگشت به دانشگاه‌های خود، کارگاه‌های مشابه را برای ارائه‌دهندگان خدمات برگزار کنند و تا پایان امسال حدود ۳۰ درصد ارائه‌دهندگان خدمت در هر دانشگاه تحت پوشش این آموزش‌ها قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: این آموزش‌ها به صورت آبشاری ادامه خواهد یافت تا در نهایت مراقبان سلامت در پایگاه‌های سلامت و بهورزان در خانه‌های بهداشت که ارتباط مستقیم با سالمندان دارند، با اصول و شیوه‌های صحیح آموزش سالمندان آشنا شوند.