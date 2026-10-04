سجاد میرکشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف این طرح اظهار کرد: «دست‌های مهربانی» با رویکرد ایجاد تعامل و ارتباط میان نسل جوان و سالمندان، زمینه انتقال تجربه و دانش از نسل بزرگ‌تر به جوانان و بهره‌مندی سالمندان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نسل جدید را فراهم می‌کند.

وی افزود: تقویت ارتباطات عاطفی و اجتماعی، کاهش احساس انزوای سالمندان و ایجاد زمینه مشارکت فعال آنان در جامعه از اهداف مهم این طرح است.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان قزوین خاطرنشان کرد: این پیوند میان‌نسلی، علاوه بر حمایت از جایگاه و حقوق سالمندان، فرصتی برای انتقال ارزش‌های انسانی و اجتماعی به نسل جدید و بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمند سالمندان فراهم می‌کند.

میرکشاورز ادامه داد: در اجرای این طرح تلاش می‌شود ارتباط میان دو نسل از یک رابطه صرفاً حمایتی فراتر رفته و زمینه‌ای برای تعامل و همراهی شکل بگیرد؛ چراکه سالمندان علاوه بر نیاز به حمایت، از تجربه‌ها و مهارت‌هایی برخوردارند که می‌تواند برای نسل جوان ارزشمند و آموزنده باشد.

وی تصریح کرد: ایجاد فرصت برای گفت‌وگو، همراهی و انجام فعالیت‌های مشترک می‌تواند به تقویت احساس تعلق اجتماعی در سالمندان و افزایش شناخت نسل جوان از تجربه‌ها و داشته‌های نسل‌های پیشین کمک کند و زمینه شکل‌گیری ارتباطی سالم و سازنده میان دو نسل را فراهم آورد.