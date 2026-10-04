به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر یکشنبه در دیدار با فرمانده و کارکنان فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار کرد: امنیت یک مسئولیت فراگیر است و تحقق آن به عملکرد یک مجموعه محدود نمی‌شود.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و انتظامی باید در چارچوب مأموریت‌های خود، برای حفظ آرامش عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از ثبات و آرامش عمومی، مرهون حضور مستمر نیروهای انتظامی در عرصه‌های مختلف و ایفای مسئولیت‌های آنان در طول شبانه‌روز است.

وی ادامه داد: مدیریت استان مرکزی خود را در کنار مجموعه انتظامی می‌داند و تقویت هماهنگی میان فراجا و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل پاسخگویی به شهروندان و افزایش اثربخشی اقدامات در حوزه امنیت اجتماعی منجر شود.

استاندار مرکزی تاکید کرد: حضور نیروهای انتظامی در میان مردم و توجه به مطالبات و مسائل شهروندان، علاوه بر ایفای نقش در برقراری نظم و امنیت، زمینه تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز فراهم می‌کند و این رویکرد باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: افزایش توجه به مسائل اجتماعی و مطالبات عمومی یک ضرورت است و دستگاه‌های مسئول باید با پرهیز از اقدامات جزیره‌ای و از مسیر تعامل و هم‌افزایی، ظرفیت خود را برای ارائه خدمات مطلوب‌تر و پاسخگویی مؤثر به نیازهای مردم به کار گیرند.

زندیه وکیلی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا گفت: شهدای نیروی انتظامی با نثار جان خود، از امنیت کشور و مردم صیانت کردند و تداوم مسیر خدمت و حفظ آرامش جامعه، بهترین پاسداشت این فداکاری‌هاست.