به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته محلات اظهار کرد: امام باقر(ع) می‌فرمایند رسیدن به ولایت ما جز با عمل و پرهیزگاری امکان‌پذیر نیست، بنابراین صرف ادعای شیعه بودن و محبت اهل‌بیت(ع) برای اثبات ولایت کافی نیست و این ادعا باید در رفتار و عمل انسان دیده شود.

امام جمعه محلات با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله گفت: این پیام تبیینی و امیدوارکننده و بیانگر جایگاه امروز ملت ایران است و لازم است مردم به‌ویژه جوانان، آن را چندین بار مطالعه و مرور کنند.

حجت الاسلام ربانی افزود: در این پیام، وضعیت ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی با یکدیگر مقایسه شده و رهبر انقلاب به شرایط کشور در دوران پیش از انقلاب و جایگاه امروز جمهوری اسلامی اشاره کرده‌اند.

وی تصریح کرد: جوانانی که آن دوران را ندیده‌اند باید برای شناخت وضعیت کشور در آن زمان و مقایسه آن با شرایط کنونی کشور، به آمار و گزارش‌های معتبر و شاخص‌های پیشرفت مراجعه کنند و تحت تأثیر مطالب منتشرشده در فضای مجازی قرار نگیرند.

امام جمعه محلات گفت: اکنون با وجود تهدیدها و فشارهای اقتصادی، مردم در عرصه‌های مختلف و میادین حضور دارند و برای دفاع از کشور اعلام آمادگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه مقاومت مردم یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور است، گفت: اکنون کارشناسان و تحلیلگران سیاسی، ایران را در شمار قدرت‌های بزرگ جهان ارزیابی می‌کنند این در حالی است که پیش از انقلاب، رژیم پهلوی وابستگی گسترده‌ای به قدرت‌های خارجی داشت.

امام جمعه محلات اضافه کرد: البته محاسبات قدرت صرفاً به تجهیزات نظامی و قدرت اقتصادی محدود نمی‌شود و مؤلفه‌های معنوی نیز اهمیت دارد ملتی که شجاع، پایدار و مقاوم باشد و برای دفاع از حق هراسی نداشته باشد، از ظرفیت مهمی در محاسبات قدرت برخوردار است.

حجت الاسلام ربانی با تبریک هفته فراجا به فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: تلاش‌های نیروهای فراجا برای ایجاد نظم و امنیت، بسیار حیاتی و ارزشمند است و باید یاد شهدای نیروهای نظامی و انتظامی را گرامی بداریم.

وی افزود: در حالی که مردم در امنیت در نماز جمعه حضور پیدا می‌کنند، نیروهای فراجا در نقاط مختلف کشور مشغول خدمت و انجام وظیفه هستند و در این مسیر شماری از نیروهای این مجموعه به شهادت رسیده یا مجروح شده‌اند و وظایف فراجا در حوزه‌های مختلف امنیتی و انتظامی نشان‌دهنده سختی و اهمیت مأموریت‌های این نیرو است.

دشمن به دنبال ایجاد ناآرامی و فشار داخلی است

وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات مرتبط با ایران اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از آنکه در برخی اقدامات نظامی و فشارهای اقتصادی به اهداف مورد نظر خود دست نیافتند، به دنبال استفاده از ابزارهای دیگری از جمله فشار اقتصادی، تحریم و محاصره هوایی و جنگ روانی هستند.

حجت الاسلام ربانی افزود: این فشارها می‌تواند برای کشور هزینه و مشکل ایجاد کند، اما ادعای اینکه چنین فشارهایی به فروپاشی کشور ایران منجر خواهد شد، بخشی از تبلیغات دشمن برای ایجاد ترس و تضعیف روحیه مردم است.

امام جمعه محلات با اشاره به احتمال تلاش دشمن برای ایجاد ناآرامی داخلی گفت: دشمن ممکن است همزمان از ابزارهای رسانه‌ای، ماهواره‌ای، فشارهای اقتصادی، ایجاد اختلاف میان مسئولان و تحرکات مسلحانه در مرزها و داخل کشور استفاده کند تا زمینه ناآرامی داخلی فراهم شود.

حجت الاسلام ربانی ادامه داد: یکی از نگرانی‌های دشمن، تبدیل شدن درگیری احتمالی به جنگی فرسایشی است، زیرا طرف مقابل به دنبال جنگی کوتاه، سریع و قاطع است.

امام جمعه محلات تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در جریان درگیری‌های اخیر تجربیات جدیدی به دست آورده و توان تسلیحاتی و موشکی خود را ارتقا داده است و در صورت وقوع درگیری مجدد، پاسخ ایران می‌تواند برای طرف مقابل بسیار سنگین تر و پرهزینه باشد.

امام جمعه محلات به خروج نیروهای آمریکایی از عراق اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از نتایج مقاومت در منطقه است، هرچند عراق همچنان در برخی حوزه‌های اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر آمریکا قرار دارد.

حضور مردم در صحنه، توطئه دشمن را خنثی می‌کند

حجت الاسلام ربانی گفت: آنچه دشمن به آن دل بسته، ایجاد ناآرامی و اختلاف در داخل کشور است و وحدت و حضور مردم در صحنه این توطئه‌ها را خنثی می کند.

امام جمعه محلات افزود: حضور مردم در تجمعات و اعلام آمادگی برای دفاع از کشور، از جمله اقداماتی است که هر فرد می‌تواند در شرایط دفاعی انجام دهد و این حضور را وظیفه‌ای دینی است.