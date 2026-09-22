عمومهدی: حفظ انسجام ملی شرط تأمین امنیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: عملیات‌های موشکی «وعده صادق ۱» نشان داد جمهوری اسلامی ایران از موشک‌های دوربرد و نقطه‌زن با برد بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر و توان عبور از لایه‌های پدافندی برخوردار است.

وی افزود: در جریان جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، مردم با وجود سلایق مختلف در حمایت از کشور و نیروهای مسلح به میدان آمدند و آمادگی خود را برای تأمین نیازهای جبهه دفاعی اعلام کردند.

سردار عمومهدی تصریح کرد: استاندار مرکزی از نخستین ساعات جنگ تحمیلی رمضان، در کنار نیروهای مسلح و مجموعه‌های عملیاتی این استان حضور داشت و از روند پشتیبانی و مدیریت شرایط حمایت کرد.

وی ادامه داد: در جریان جنگ رمضان روزه، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، فراجا، اداره‌کل اطلاعات و بسیج استان با هماهنگی و تقسیم کار، تأمین امنیت را دنبال کردند و پیشکسوتان دفاع مقدس نیز در قالب «تیپ شهید سلامی» به فرماندهی سردار سلیم‌آبادی سازماندهی و برای مأموریت‌های مختلف آماده شدند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به تفاوت شرایط جنگ خارجی و ناآرامی‌های داخلی تاکید کرد: در جنگ رمضان، نیروهای مسلح در برابر دشمن خارجی ایستادند و حمایت و همراهی مردم، به تقویت انسجام و پایداری کشور کمک کرد.

وی افزود: در مقابل، در ناآرامی‌های داخلی، نیروهای امنیتی و انتظامی با شرایط متفاوتی مواجهند؛ چراکه تداوم ناآرامی و بی‌ثباتی داخلی می‌تواند امنیت عمومی و انسجام اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.

سردار عمومهدی بیان کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی و جلوگیری از بهره‌برداری دشمن از اختلافات داخلی، از الزامات تأمین امنیت کشور است.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: مردم و مسئولان در کنار یکدیگر، با تکیه بر تجربه حوادث اخیر، بر تداوم وحدت، انسجام و همبستگی ملی تأکید دارند و این مسیر را با جدیت دنبال خواهند کرد.

وی تصریح کرد: تداوم راه شهدا در گرو حضور آگاهانه و مسئولانه مردم و مسئولان است و حفظ انسجام ملی، تقویت ظرفیت‌های کشور و مقابله با تهدیدات، از مهم‌ترین مسئولیت‌های امروز به شمار می‌رود.