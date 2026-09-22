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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

عمومهدی: حفظ انسجام ملی شرط تأمین امنیت کشور است

عمومهدی: حفظ انسجام ملی شرط تأمین امنیت کشور است

اراک- فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: حفظ انسجام ملی و همبستگی اجتماعی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور برای مقابله با تهدیدات خارجی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: عملیات‌های موشکی «وعده صادق ۱» نشان داد جمهوری اسلامی ایران از موشک‌های دوربرد و نقطه‌زن با برد بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر و توان عبور از لایه‌های پدافندی برخوردار است.

وی افزود: در جریان جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، مردم با وجود سلایق مختلف در حمایت از کشور و نیروهای مسلح به میدان آمدند و آمادگی خود را برای تأمین نیازهای جبهه دفاعی اعلام کردند.

سردار عمومهدی تصریح کرد: استاندار مرکزی از نخستین ساعات جنگ تحمیلی رمضان، در کنار نیروهای مسلح و مجموعه‌های عملیاتی این استان حضور داشت و از روند پشتیبانی و مدیریت شرایط حمایت کرد.

وی ادامه داد: در جریان جنگ رمضان روزه، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، فراجا، اداره‌کل اطلاعات و بسیج استان با هماهنگی و تقسیم کار، تأمین امنیت را دنبال کردند و پیشکسوتان دفاع مقدس نیز در قالب «تیپ شهید سلامی» به فرماندهی سردار سلیم‌آبادی سازماندهی و برای مأموریت‌های مختلف آماده شدند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به تفاوت شرایط جنگ خارجی و ناآرامی‌های داخلی تاکید کرد: در جنگ رمضان، نیروهای مسلح در برابر دشمن خارجی ایستادند و حمایت و همراهی مردم، به تقویت انسجام و پایداری کشور کمک کرد.

وی افزود: در مقابل، در ناآرامی‌های داخلی، نیروهای امنیتی و انتظامی با شرایط متفاوتی مواجهند؛ چراکه تداوم ناآرامی و بی‌ثباتی داخلی می‌تواند امنیت عمومی و انسجام اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.

سردار عمومهدی بیان کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی و جلوگیری از بهره‌برداری دشمن از اختلافات داخلی، از الزامات تأمین امنیت کشور است.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: مردم و مسئولان در کنار یکدیگر، با تکیه بر تجربه حوادث اخیر، بر تداوم وحدت، انسجام و همبستگی ملی تأکید دارند و این مسیر را با جدیت دنبال خواهند کرد.

وی تصریح کرد: تداوم راه شهدا در گرو حضور آگاهانه و مسئولانه مردم و مسئولان است و حفظ انسجام ملی، تقویت ظرفیت‌های کشور و مقابله با تهدیدات، از مهم‌ترین مسئولیت‌های امروز به شمار می‌رود.

کد مطلب 6955299

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