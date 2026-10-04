به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله سلمانی شامگاه یکشنبه در دویست و هجدهمین اجتماع مردم شهرستان محلات، اظهار کرد: حضور مستمر و پرشور مردم در این اجتماعات، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، نشان‌دهنده بصیرت، هوشیاری و همراهی ناگسستنی ملت ایران با نیروهای مسلح و مجموعه انتظامی کشور است.

وی افزود: در جریان حوادث اخیر، اماکن نظامی، مقرها و برخی کلانتری‌های کشور هدف حملات دشمن قرار گرفت که این موضوع نشان می‌دهد دشمن برای تضعیف مؤلفه‌های امنیتی کشور برنامه‌ریزی دقیقی انجام داده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات ادامه داد: دشمن در قالب جنگ ترکیبی و با استفاده از شیوه‌های مختلف، از جمله ایجاد اغتشاش و حملات هدفمند، تلاش داشت اهداف شوم خود را دنبال کند، اما حضور و هوشیاری مردم موجب شد تمام نقشه‌های دشمن با شکست قطعی مواجه شود.

سلمانی با قدردانی از حضور مردم محلات در اجتماعات شبانه گفت: مردم این شهرستان طی ۲۱۸ شب به صورت مستمر و در شرایط مختلف آب‌وهوایی در میدان حضور پیدا کرده‌اند که این استمرار در صحنه، شایسته قدردانی است.

وی تصریح کرد: از زمان آغاز این وقایع، مردم با بصیرت در اجتماعات شبانه، در کنار نیروهای مسلح و پلیس ایستادند و همکاری و همراهی قابل توجهی در راستای ایجاد و حفظ امنیت داشتند.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات اظهار کرد: امنیت تنها با تلاش یک فرد یا یک سازمان محقق نمی‌شود بلکه برای ایجاد امنیت پایدار، مشارکت همگانی ضروری است و امروز شاهد این مشارکت گسترده در شهرستان محلات هستیم.

سلمانی گفت: دادستان، رئیس دادگستری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و سایر مسئولان و مجموعه‌هایی که در زمینه تأمین امنیت با پلیس همراه هستند، نقش مهمی در این موفقیت دارند و مجموعه انتظامی نیز تلاش می‌کند با ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر، پاسخگوی اعتماد و همراهی مردم باشد.

وی گفت: مجاهدت نیروهای مسلح و پلیس، در کنار هوشمندی مردم، موجب شده است ملت ایران با اقتدار در برابر تهدیدها ایستادگی کند و امروز بسیاری از کشورها و حتی کشورهای منطقه، به دلیل برخورداری ایران از چنین ملت بزرگی، به این کشور و مردم آن نگاه ویژه‌ای دارند.

سلمانی با تشریح مأموریت‌های پلیس در شهرستان محلات گفت: بخشی از گزارش‌ها و درخواست‌های مردمی از طریق تماس با پلیس و سامانه ۱۱۰ دریافت می‌شود و همکاران انتظامی پس از دریافت گزارش، متناسب با نوع موضوع، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

وی افزود: مأموریت‌های پلیس به دو دسته فوری و غیرفوری تقسیم می‌شوند که در مأموریت‌های فوری، نیروهای انتظامی در کوتاه‌ترین زمان در محل حاضر شده و موضوع را بررسی می‌کنند و در صورت نیاز، پرونده برای طی مراحل قانونی و قضایی تشکیل می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات ادامه داد: برخی موضوعات نیز نیازمند تحقیقات، بررسی و جمع‌آوری اطلاعات بیشتر است و رسیدگی به این موارد بسته به نوع موضوع، ممکن است چند روز یا حتی مدت بیشتری زمان ببرد.

سلمانی با اشاره به نقش گزارش‌های مردمی در شناسایی و برخورد با تهدیدات امنیتی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، گزارش به‌موقع مردم موجب شناسایی و متلاشی شدن تیم‌های تروریستی و جلوگیری از اقدامات آنان شده است.

وی تاکید کرد: اگر شهروندان در هر نقطه‌ای از شهر یا خارج از شهر، مورد مشکوکی مشاهده کردند، حتی اگر مربوط به یک خودرو یا رفتار غیرعادی باشد، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات بیان کرد: گزارش سریع و به‌هنگام مردم، روند بررسی و رسیدگی پلیس را تسهیل می‌کند و می‌تواند از وقوع بسیاری از حوادث و تهدیدات جلوگیری کند.

سلمانی گفت: مجموعه انتظامی شهرستان محلات قدردان همکاری و اعتماد مردم است و تلاش می‌کند با استمرار خدمت‌رسانی، پاسخگوی این همراهی و اعتماد باشد.