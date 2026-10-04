اکران «بت» با یک هفته تاخیر؛ نمایش ۵ فیلم به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، بر اساس مصوبات سیزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش، «کافه سلطان» پس از «آن دو» در پردیس مگامال، «من می‌ترسم» از ۲۲ مهر پس از «سفینه نجات» و «بادبادک‌ها» از ۶ آبان‌ پس از «من می‌ترسم» در پردیس آزادی اکران خواهند شد.

همچنین «بامبولک ۲» از ۲۲ مهر پس از «سفید برفی» و «همسفر» از ۲۰ آبان‌ پس از «بامبولک ۲» در پردیس سیتی‌سنتر روی پرده می‌روند.

در این جلسه، با نیم‌بها شدن بلیت فیلم «سفینه نجات» به مناسبت هفته کودک به مدت ۲ روز موافقت شد.

همچنین با درخواست تهیه‌کننده، اکران فیلم سینمایی «بت» با یک هفته تأخیر و از ۲۲ مهر به تصویب رسید.