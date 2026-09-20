«بیدار»، «حاشیه» و «بورسیه» در مسیر اکران قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، دوازدهمین جلسه شورای صنفی نمایش شنبه ۲۹ شهریور در خانه سینما برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی درخواست‌های ارائه‌شده، مقرر شد با توجه به درخواست چهار صنف ذی‌نفع، کارمزد سامانه‌های بلیت‌فروشی آنلاین برای هر یک از طرفین، نیم درصد تعیین شود؛ به‌گونه‌ای که مجموع کارمزد سینمادار و دفتر پخش یک درصد باشد.

همچنین قرارداد اکران فیلم سینمایی «بیدار» با پخش خانه فیلم در گروه آزاد، از تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۵ به ثبت رسید.

قرارداد اکران فیلم سینمایی «حاشیه» با پخش بهمن سبز و سرگروهی پردیس سینمایی هویزه، پس از فیلم سینمایی «اسکورت» و قرارداد اکران فیلم سینمایی «بورسیه» با پخش شهر فرنگ و سرگروهی پردیس سینمایی ملت، پس از فیلم سینمایی «جانشین» نیز ثبت شد.