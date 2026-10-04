به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لیترری هاب، برنده جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۶ همین هفته، پنجشنبه ۸ اکتبر(۱۶ مهر) معرفی خواهد شد.

برنده این جایزه ۱۲ میلیون کرون سوئد (کمی بیش از ۱.۲ میلیون دلار)، همراه یک عمر افتخار به خانه خواهد برد. اما چه کسی برنده خواهد شد؟ هیچ کس خارج از آکادمی سوئد نمی‌تواند با اطمینان بگوید، اما به رسم هر سال سایت‌های شرط‌بندی دارند فهرست نویسندگان و شانسی که برایشان وجود دارد را ارائه می‌کنند. این فهرست ممکن است به ما سرنخی بدهد، و البته به همان اندازه، ممکن است ندهد!

برنده سال پیش، لاسلو کراسناهورکای، در چنین روزهایی از سال گذشته در چنین فهرستی شانس ۱ به ۶ داشت. هیچ کس در لیست امسال به این شدت مورد توجه نیست و بیشترین شانس برنده شدن ۱ به ۱۰ است.

در این میان کان ژو پس از سقوط از بین ۵ نفر برتر در سال ۲۰۲۵، امسال دوباره به صدر جدول بازگشته و تنها نویسنده‌ای است که از شانس ۱ به ۱۰ برخوردار است. هر سال این سوال وجود دارد که آیا امسال سال اوست یا نه؟

هاروکی موراکامی تنها نویسنده ردیف بعدی و از شانس ۱ به ۱۴ برخوردار است.

در ردیف ۱ به ۱۶ جرالد مورنان شاید بتواند عنوان برنده امسال را از آن خود کند، اما نه موراکامی و نه در همین ردیف پینچون و اتوود که همگی شانس بالایی دارند، هرگز برنده نخواهند شد. اما در ردیف ۱ به ۲۵ الکسیس رایت هم انتخاب خوبی است.

در ردیف ۱ به ۴۰ که نام محمود دولت‌آبادی جای گرفته، نام نویسندگانی چون جویس کارول اوتس و مرلین رابینسون هم جای دارد.

در ردیف ۱ به ۵۰ که کمترین شانس جدول است، جی.کی.رولینگ شانسی مشابه لوئیز اردریچ و یوکو تاوادا دارد که کمی مضحک است.

به هر حال، هیچ کس چیزی نمی‌داند، اما طبق گفته سایت شرط بندی لادبروکس، که از سایت‌های شرط‌بندی بریتانیاست، یکی از این افراد به زودی جدیدترین برنده جایزه نوبل خواهد بود. هر چند احتمال دارد برنده بالکل فرد دیگری باشد! هر اتفاقی ممکن است رخ دهد، اما باب دیلن دیگر برنده نخواهد شد!

فهرست امسال چنین است:

شانس ۱ به ۱۰:

کان ژو

شانس ۱ به ۱۴:

هاروکی موراکامی

شانس ۱ به ۱۶:

جرالد مورنان، توماس پینچون

شانس ۱ به ۲۰:

کریستینا ریورا گارزا، انریکه ویلا ماتاس، لیدیا خورخه، لودمیلا اولیتسکاجا، مارگارت اتوود، میشل هوئلبک

شانس ۱ به ۲۲:

کارل اووه کناسگارد

شانس ۱ به ۲۵:

آلن مابانکو، الکسیس رایت، علی احمد سعید اسبر، کارل فرود تیلر، کریستین کراخت، کالم توئیبین، سزار آیرا، دبورا لوی، دیاملا التیت، دان دلیلو، امانوئل کارر، ارسی سوتیروپولوس، ابراهیم الکونی، لیلا ابوعلا، میا کوتو، مایکل اونداتجه، میرچا کارتارسکو، نوربرت گستراین، پی‌یر میچون، سلیم برکات، سلمان رشدی، اسکولاستیک موکاسونگا، سباستین بری، طاهر بن جلوون

شانس ۱ به ۳۳:

آدلیا پرادو، آندری کورکوف، آن کارسون، آنتونیو مونوز مولینا، بوتو اشتراوس، بوشره المقطری، کریل فیلیپس، کولسون وایتهد، کریستینا پری روسی، دیوید گروسمن، ادویگ دانتیکات، گاریل لوتز، حمید اسماعیل اف، هلن گارنر، هومرو آریجیس، هلن سیکسوس، آیدا ویتال، جامائیکا کینکید، لزلی مارمون سیلکو، ماری اندیایه، میکو کانایی، پاتریک شاموزو، ریچل کاسک، رائول زوریتا، رابرت مک فارلین، ریشارد کرینیکی، سمر یازبک، ویلیام تی وولمان

شانس ۱ به ۴۰:

آناندا دیوی، دونگ تو هونگ، هوانگ سوک یونگ، ایوان ولادیسلاویچ، جوی هارجو، جویس کارول اوتس، لینتون کوسی جانسون، محمود دولت آبادی، مرلین رابینسون، مارتا نوسبام، نورالدین فرح، پائولینا چیزیانه، ولادیمیر سوروکین، یان لیانکه

شانس ۱ به ۵۰:

الی اسمیت، آمیتاو قوش، بوباکار بوریس دیوپ، چیماماندا نگوزی آدیچی، کلودیو ماگریس، دیوید پیس، کو اون، لوئیز اردریچ، موری بیل، پاتریشیا گریس، استیون کینگ، ژیائولو گوئو، یوکو تاوادا، یو هوآ، جی.کی.رولینگ