به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خراسانیان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین اراضی مورد نیاز طرح‌های انرژی خورشیدی در استان سمنان اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۱۱ فقره زمین به مساحت یک‌هزار و ۶۴۲ هکتار و هفت هزار و ۹۰ مترمربع برای اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی واگذار شده است.

وی ادامه داد: این واگذاری‌ها در شهرستان های مختلف استان انجام گرفت که بر اساس آن، چهار مورد در شهرستان آرادان، سه مورد در دامغان، دو مورد در گرمسار و یک مورد نیز در هر یک از شهرستان های سرخه و شاهرود بوده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نیازمند تأمین زمین مناسب است، یادآور شد: واگذاری اراضی برای اجرای این طرح‌ها پس از طی فرآیندهای قانونی و بررسی‌های مربوط انجام شده است.

خراسانیان توضیح داد: از میان طرح‌های واگذار شده، نیروگاه خورشیدی هزار مگاواتی آرادان از طرح‌های بزرگ استان به شمار می‌رود که برای اجرای آن حدود یک هزار و ۵۰۰ هکتار زمین اختصاص یافته است.

وی با اشاره به سهم قابل توجه این طرح از مجموع اراضی واگذار شده بیان کرد: بخش عمده زمین‌های واگذار شده در نیمه نخست امسال مربوط به طرح‌های نیروگاه خورشیدی است که در شهرستان های مختلف استان سمنان در حال پیگیری و اجرا هستند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: این واگذاری‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و با هدف فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر انجام می‌شود و توسعه این طرح‌ها می‌تواند به استفاده بیشتر از ظرفیت انرژی خورشیدی در استان کمک کند.