خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان سمنان با برخورداری از ۲۱۰ تا ۲۳۰ روز آفتابی در سال، اگرچه از بارشهای جوی چندانی بهرهمند نیست، اما در مقابل از ظرفیتی عظیم و کمنظیر برای توسعه انرژی خورشیدی برخوردار است.
انرژی پاکی که به رایگان توسط خداوند در اختیار ما قرار گرفته و سالهای سال از آن غفلت میشد تا جایی که در افق ۱۴۰۴ میبایست پنج درصد از انرژی مورد نیاز برق استان از خورشید و انرژیهای تجدید پذیر تأمین میشد که این امر میسر نشده بود اما در دو سه سال اخیر توجه ویژهای به انرژی خورشیدی در استان سمنان شده است.
روایت یک تحول بزرگ
در یک و نیم سال اخیر سیل عظیمی از قراردادها و سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی در استان صورت گرفته و حالا میتوان گفت که تقریباً در همه نقاط استان پروژههای نیروگاه خورشیدی اجرا یا تعریف شدهاند که در آینده نزدیک اجرایی شوند.
البته کارشناسان انرژی اذعان دارند که در این استان خیلی جلوتر میبایست این اقدامات رخ میداد و از زمانی که فناوری انرژی خورشیدی در کشورمان رایج شد تا کنون، نزدیک به دو دهه طلایی فرصتها از دست رفتهاند، به هر صورت حالا دولت اراده کرده تا تحولی عظیم در این زمینه را در درون استان مستعد سمنان رقم بزند.
حرکت به سمت ۲۰۰ مگاوات تولید برق خورشیدی در سال
آنطور که استاندار سمنان از توسعه انرژی خورشیدی خبر میدهد، باید به آینده امیدوار بود محمد جواد کولیوند استاندار سمنان دو هفته قبل در جریان سفر علی ربیعی دستیار ویژه رئیس جمهور اعلام کرد: در بخش دولتی و خصوصی مجموعاً حدود یک هزار و ۲۰۰ مگاوات تولید برق داریم و مصرف ما حدود ۸۰۰ مگاوات است، اما بهدلیل محدودیتهای سراسری، ۱۳۰ مگاوات مدیریت بار اعمال میشد که عمدتاً بخش صنعت، کشاورزی و خدمات را درگیر میکرد.
وی حرکت استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را پرشتاب و کمنظیر توصیف کرد و ادامه داد: در ۹ ماه گذشته نزدیک به ۱۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی را به شبکه متصل کردهایم و هدفگذاری امسال رسیدن به ۲۰۰ مگاوات است. تاکنون بیش از ۳۰۰ هکتار زمین تحویل سرمایهگذاران شده و نزدیک به ۲۰۰ مگاوات قرارداد جدید منعقد شده است همچنین افتتاح نیروگاه ۴۰ مگاواتی دامغان در آینده صورت خواهد گرفت
استاندار سمنان اعلام کرده که با این روند، تا پایان سال قطعاً از مرز ۲۰۰ مگاوات عبور میکنیم و این عدد قابل توجهی است زیرا تا همین سه، چهار سال پیش کلّ توان تولید انرژی خورشیدی استان سمنان که فقط به دو نیروگاه سمنان و دامغان آن هم هرکدام یک فاز، خلاصه شده بود، ۱۰ مگاوات بر ساعت محسوب میشد که حالا این رقم به ۲۰۰ مگاوات افزایش مییابد از سوی دیگر باید گفت که این میزان تولید برق خورشیدی، یک ششم کل برق مورد نیاز این استان است.
سرمایه گذاری کمیته امداد در استان سمنان
یک موضوع قابل توجه دیگر این است که در استان سمنان تنها به اعطای تسهیلات بانکی برای توسعه انرژی خورشیدی بسنده نشده و برای مثال نهادهای حمایتی هم به این موضوع ورود کردهاند مثلاً طرح نیروگاههای پنج کیلوواتی خانگی در استان سمنان با اعطای تسهیلات از طریق سپاه و قرارگاه محرومیت زدایی در دست اجرا است که طی آن مردم در پشت بامهای خانههایشان نیروگاه خورشیدی احداث میکنند و برق آن را دولت میخرد که این کمکی به مردم است.
علاوه بر همه اینها استاندار سمنان همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر، از دیدار خود با رئیس کمیته امداد کل کشور خبر داده و اعلام میکند: در این نشست پیرامون احداث نیروگاه خورشیدی با توجه به ظرفیتهای خوبی که در استان سمنان وجود دارد، بحث و تبادل نظر شد.
محمد جواد کولیوند با بیان اینکه احداث یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی با سرمایه گذاری کمیته امداد از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح شد، بیان کرد: استانداری سمنان در تفاهم نامهای که بین این مجموعه و کمیته امداد منعقد میشود، زمین مورد نیاز نیروگاه خورشیدی مذکور را تأمین میکند و کمیته امداد هم طرح را اجرا خواهد کرد.
اعطای زمین برای انرژی خورشیدی
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعطای زمین برای نیروگاههای خورشیدی در استان خبر داد درباره آمار تا شش ماهه اول سال جاری گفت: با توجه به ناترازی موجود در کشور از ابتدای سال گذشته با مصوبه هیئت وزیران، برخی تسهیل گریهایی در واگذاری اراضی برای سرمایه گذاران انرژی خورشیدی حاصل شد.
غلامرضا خراسانیان ادامه داد: این سرمایه گذاران دیگر نیاز ندارند که در پنجره واحد دولت نام نویسی کنند و حتی نیاز به مصوبات کارگروه امور زیربنایی هم نخواهند داشت همچنین تعداد استعلامهای مورد نیاز واگذاری زمین از ۱۹ مورد به دو مورد کاهش پیدا کرده تا رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در این بخش ایجاد شود.
وی افزود: با بیان اینکه حتی در مقوله اجاره اراضی ملی هم میزان اجاره برای تسهیلگری به ۲۰ درصد ارزش واقعی زمین کاهش پیدا کرد و طبق مصوبات هیئت دولت واگذاری زمین هم تنها در دو ماه صورت میگیرد تا سرمایه گذار بتواند نیروگاه را زودتر احداث کند.
۹۶ درخواست بررسی شد
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ابتدای مهرماه امسال ۹۶ فقره پرونده و درخواست نیروگاه خورشیدی داشتیم که از این موارد ۷۳ مورد زمین اختصاص داده شده و به تصویب کمیسیون طرحهای غیر کشاورزی هم رسید و آماده انعقاد قرار داد شدند.
خراسانیان درباره وسعت اراضی اختصاص داده شده به نیروگاههای خورشیدی در استان سمنان توضیح داد: این ۷۳ مورد معادل هفت میلیون و ۵۴۹ هزار متر مربع اراضی ملی استان محسوب میشود که به سرمایه گذاران احداث نیروگاههای خورشیدی واگذار شود.
وی درباره روند اجرای این طرح هم گفت: ۲۰ مورد هم تا ابتدای مهرماه امسال به قرارداد رسید تا فعالیت فیزیکی و احداث نیروگاه بر روی زمین انجام شود، افزود: همه اینها به واسطه ایجاد رغبت و اشتیاق بین سرمایه گذاران با توجه به کمبود انرژی برق در کشورمان صورت گرفته است.
تاکید بر داشتههای استان سمنان و ضرورت برند سازی
یک کارشناس انرژی اما در گفتگو با خبرنگار مهر، به دو موضوع مهم اشاره دارد نخست اینکه دولتمردان در استان سمنان بسیار میبایست بر اعطای مجوزهای نیروگاههای خورشیدی نظارت داشته باشند زیرا وقتی چنین شرایط مساعدی از جمله زمین و وام و… پیش میآید امکان سو استفاده وجود دارد و یا ممکن است برخی به خاطر دریافت وام پروندههایی ایجاد کنند اما کار را به نتیجه نرسانند و لذا باید حتماً اهلیت این سرمایه گذاران سنجیده شود
محمد اسماعیل کاظمی ادامه داد: دومین مورد این است که حتماً باید در خصوص توان استان سمنان در زمینه انرژی خورشیدی برند سازی و تبیین صورت گیرد تا همه سرمایه گذاران از سراسر دنیا و حتی شرکتهای خارجی مانند چین و هندوستان و… به این موضوع ورود داشته باشند.
وی با بیان اینکه همچنان کسی در کشورمان نمیداند که در استان سمنان ۳۱۰ روز آفتابی در سال داریم و این یعنی علیرغم همه تلاشها همچنان در زمینه برند سازی استان سمنان در مقوله انرژی خورشیدی غفلتهایی صورت گرفته است، افزود: در صورتی که این دو موضوع حساس و مورد اعتنا، توسط دولتمردان در استان سمنان لحاظ شود میتوانیم آینده درخشانی را در این صنعت شاهد باشیم.
