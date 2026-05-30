صدور ۵ مجوز برای نیروگاه خورشیدی در اراضی کشاورزی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خراسانیان ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی استان سمنان از صدور پنج مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای توسعه نیروگاه های خورشیدی در استان خبر داد و بیان کرد: این مجوزها در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این مجوزها سال گذشته انجام گرفته است، افزود: این مجوزها در شهرستان های شاهرود، سمنان، مهدیشهر و آرادان است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید به اینکه این مجوزها به متراژ ۳۶۹ هزار و ۶۳۷ متر مربع است، ادامه داد: اصول این مجوزها بر اساس کم خطر بودن اراضی به لحاظ فرسایش و قابلیت جذب تابش خورشیدی است.

خراسانیان با تایید اینکه باید بین نیاز توسعه ای کشور حوزه انرژی و حفظ امنیت غذایی در بخش کشاورزی تعادل برقرار شود، یاد آور شد: این فرایند با رعایت استانداردهای زیست محیطی انجام می شود.

وی سرمایه گذاری خوزه انرژی پاک را بستر ساز ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دانست و ابراز کرد: جهاد کشاورزی با نظارت مستمر بر اجرای این طرح ها می کوشد تا پروژه بر مصوبات قانونی اجرا شود.