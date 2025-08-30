۱۱۰۰ هکتار اراضی ملی به طرح انرژی خورشیدی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره منابع طبیعی گرمسار از اختصاص یک هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران انرژی تجدیدپذیر انجام شده است، افزود: کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از راهبردهای این طرح است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه این استان پیشگام اختصاص زمین به نیروگاه‌های انرژی خورشیدی کشور است، گفت: در کنار این مقوله، در مجموع بیش از ۲۰۷ هکتار از اراضی ملی استان سمنان در سه سال گذشته با هدف تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن روستایی در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است.

رهایی این اقدام را گامی مؤثر در راستای کاهش مهاجرت روستاییان، تقویت زیرساخت‌های روستایی و حمایت از توسعه پایدار برشمرد و بر نقش آن در حفاظت هدفمند از اراضی ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به سازوکار واگذاری این اراضی گفت: پس از اصلاح طرح‌های هادی روستاها و طی تشریفات قانونی، زمین‌ها به بنیاد مسکن تحویل داده می‌شود تا فرآیند صدور مجوزهای ساخت برای متقاضیان آغاز شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان ادامه داد: نظارت مستمر بر نحوه استفاده از اراضی واگذارشده به‌ویژه در حوزه مسکن روستایی، از برنامه‌های اصلی منابع طبیعی استان است و این روند تا تحقق اهداف توسعه روستایی ادامه خواهد یافت.