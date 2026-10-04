پیام تبریک وزیر آموزش و پرورش به تیم المپیاد نجوم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، در پی قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران، در پیامی عنوان داشت: کسب پنج مدال طلای ارزشمند و قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران برای سومین سال پیاپی در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک در کشور ویتنام، موجب مسرت و افتخار است.

این درخشش ارزشمند، جلوه‌ای از استعداد، دانش، خودباوری و تلاش دانش‌آموزان نخبه ایرانی و نشانه‌ای روشن از ظرفیت‌های علمی نسل آینده کشور است؛ نسلی که با حضور شایسته در عرصه‌های بین‌المللی، نام ایران عزیز را بر بلندای علم و دانش جهان به اهتزاز درمی‌آورد.

این موفقیت غرورآفرین را به مقام معظم رهبری، رییس جمهور محترم، دانش‌آموزان عزیز عضو تیم ملی، خانواده‌های گرامی آنان، مربیان و استادان پرتلاش، مجموعه باشگاه دانش‌پژوهان جوان و همچنین مردم عزیز ایران صمیمانه تبریک می‌گویم و از تلاش‌های ارزشمند همه دست‌اندرکاران این افتخار علمی قدردانی می‌کنم.

بی‌تردید، حمایت و پرورش این سرمایه‌های ارزشمند علمی، از مهم‌ترین رسالت‌های نظام تعلیم و تربیت کشور است و تداوم چنین افتخارآفرینی‌هایی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، سربلندی و موفقیت روزافزون این دانش‌آموزان عزیز را در مسیر فتح قله‌های علم و دانش و خدمت به میهن اسلامی مسئلت دارم.