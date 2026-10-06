به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در پی قهرمانی دانش‌آموزان ایران در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک و کسب پنج مدال طلا، ضمن تبریک این موفقیت به جامعه علمی کشور، بر ضرورت تداوم شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای جوان تأکید کرد و گفت: جهاددانشگاهی آماده است ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه خود را در مسیر رشد و توانمندسازی این نسل از استعدادهای کشور به کار گیرد.

در پیام رئیس جهاددانشگاهی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درخشش دانش‌آموزان شایسته ایران در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، کسب پنج مدال طلا و عنوان قهرمانی جهان برای سومین سال پیاپی، افتخاری ارزشمند برای جامعه علمی کشور و نشانه‌ای روشن از ظرفیت و توانمندی نسل جوان ایران در عرصه‌های علمی بین‌المللی است.

تداوم این موفقیت، فراتر از یک افتخار مقطعی، گامی ارزشمند در مسیر اقتدار علمی کشور و بیانگر ظرفیت بالای استعدادهای جوان ایران است؛ ظرفیتی که با دانش، پشتکار و تلاش دانش‌آموزان و حمایت خانواده‌ها، معلمان و مربیان و مجموعه‌های علمی و آموزشی کشور شکل گرفته است.

پاسداشت این دستاورد، توجه مستمر به شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای جوان و فراهم کردن مسیر رشد آنان را ضروری می‌سازد.

دانش‌آموزان عزیز و افتخارآفرین ایران، جهاددانشگاهی را خانه خود بدانید؛ نهادی که همواره تلاش کرده است ظرفیت‌های علمی و پژوهشی خود را در مسیر شناسایی و پرورش استعدادهای جوان و کمک به پیشرفت علمی کشور به کار گیرد. ما در جهاددانشگاهی خود را در کنار شما می‌دانیم و آماده‌ایم در حد توان و ظرفیت این نهاد، از مسیر رشد علمی و توانمندی‌های شما حمایت کنیم و زمینه بهره‌گیری شما از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه جهاددانشگاهی را فراهم سازیم.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ جهاددانشگاهی، این موفقیت درخشان را به دانش‌آموزان عزیز، خانواده‌های گرامی آنان، معلمان و مربیان پرتلاش و جامعه علمی کشور صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم تداوم چنین افتخارآفرینی‌هایی، زمینه‌ساز پرورش نسلی توانمند، خلاق و اثرگذار و گامی مستمر در مسیر اقتدار و پیشرفت علمی ایران اسلامی باشد.