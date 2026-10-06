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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

تبریک رئیس جهاددانشگاهی به قهرمانی دانش‌آموزان ایران در المپیاد نجوم

تبریک رئیس جهاددانشگاهی به قهرمانی دانش‌آموزان ایران در المپیاد نجوم

رئیس جهاددانشگاهی با تبریک قهرمانی دانش‌آموزان ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، بر حمایت از استعدادهای جوان و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهاددانشگاهی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در پی قهرمانی دانش‌آموزان ایران در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک و کسب پنج مدال طلا، ضمن تبریک این موفقیت به جامعه علمی کشور، بر ضرورت تداوم شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای جوان تأکید کرد و گفت: جهاددانشگاهی آماده است ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه خود را در مسیر رشد و توانمندسازی این نسل از استعدادهای کشور به کار گیرد.

در پیام رئیس جهاددانشگاهی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درخشش دانش‌آموزان شایسته ایران در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، کسب پنج مدال طلا و عنوان قهرمانی جهان برای سومین سال پیاپی، افتخاری ارزشمند برای جامعه علمی کشور و نشانه‌ای روشن از ظرفیت و توانمندی نسل جوان ایران در عرصه‌های علمی بین‌المللی است.

تداوم این موفقیت، فراتر از یک افتخار مقطعی، گامی ارزشمند در مسیر اقتدار علمی کشور و بیانگر ظرفیت بالای استعدادهای جوان ایران است؛ ظرفیتی که با دانش، پشتکار و تلاش دانش‌آموزان و حمایت خانواده‌ها، معلمان و مربیان و مجموعه‌های علمی و آموزشی کشور شکل گرفته است.

پاسداشت این دستاورد، توجه مستمر به شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای جوان و فراهم کردن مسیر رشد آنان را ضروری می‌سازد.

دانش‌آموزان عزیز و افتخارآفرین ایران، جهاددانشگاهی را خانه خود بدانید؛ نهادی که همواره تلاش کرده است ظرفیت‌های علمی و پژوهشی خود را در مسیر شناسایی و پرورش استعدادهای جوان و کمک به پیشرفت علمی کشور به کار گیرد. ما در جهاددانشگاهی خود را در کنار شما می‌دانیم و آماده‌ایم در حد توان و ظرفیت این نهاد، از مسیر رشد علمی و توانمندی‌های شما حمایت کنیم و زمینه بهره‌گیری شما از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه جهاددانشگاهی را فراهم سازیم.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ جهاددانشگاهی، این موفقیت درخشان را به دانش‌آموزان عزیز، خانواده‌های گرامی آنان، معلمان و مربیان پرتلاش و جامعه علمی کشور صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم تداوم چنین افتخارآفرینی‌هایی، زمینه‌ساز پرورش نسلی توانمند، خلاق و اثرگذار و گامی مستمر در مسیر اقتدار و پیشرفت علمی ایران اسلامی باشد.

کد مطلب 6969937
زهرا سیفی

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