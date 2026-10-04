به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایسفا، اسامی فیلم‌های مرحله‌ نهایی شانزدهمین دوره‌ جوایز ایسفا اعلام شد. در مرحله دوم داوری این دوره، ۱۶۰ فیلم توسط اعضای آکادمی ایسفا مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از پایان این مرحله ۳۳ فیلم به مرحله نهایی راه یافتند.

اسامی فیلم‌های راه‌یافته به مرحله‌ نهایی به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

آخرین روز/ فرزاد صمیمی

آقای مشیر/ پیام کردستانی

بازی عروس و داماد/ رهام فاخته

به نوبت/ صحرا اسدالهی

پل هوایی/ آرمان پسیان

پیتزا/ سینا محمدیان

ترمینال/ علیرضا خانی

تست/ هدیه خانیان

تیتان/ هادی رضایتی چران

خاکسپاری گربه سیاه/ مریم اسماعیلی

خداحافظ آشغال/ بهمن و بهرام ارک

خورشید مصنوعی/ امیر تبت

دقایق تنهایی نیلی/ درسا شیرازی

در محاصره/ کیارش اردشیرپور

روز خدا حافظی به کارگردانی فرزاد رنجبر

زبان پسری/ فرزانه دادخواهی

زبان مادری/ محمد زارع

سالن بانوان/ متین طالب زاده

شکلات تلخ/ سحر ستوده

فاطیما/ سروش شاهپوری

قلاده/ پویان رمضانپور

کارون بلندترین رود ایران/ سهند سرحدی

گدوک/ فرهاد نصیری

گذشته، حال، گذشته/ آرمین پرگر

گوش ماهی/ گلنوش انصاری

میان/ سید محمد حسین حسینی

نترس/ امید میرزایی

های کپی/ محمد رحمتی

یاد/ علی دادرس

یازده دو صفر/ روزبه پناه‌پور

یال‌ها/ امیر علی سی سی پور

یعنی امید/ شادی کرم رودی

یو یو/ محمدرضا میقانی

شانزدهمین دوره‌ جوایز ایسفا به دبیری پویا نبی در حال برگزاری است و برگزیدگان هر رشته در مراسم پایانی اعلام خواهند شد.