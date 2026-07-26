دبیر شانزدهمین دوره‌ جوایز فیلم کوتاه ایسفا معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایسفا، پویا نبی دبیر شانزدهمین دوره جوایز ایسفا شد.

پویا نبی فیلمساز و مدرس سینما تاکنون چهار فیلم کوتاه از جمله «سایلنت» و «خوابگردها» را کارگردانی کرده است. وی از سال ۱۳۹۴ عضو انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) است. نبی همچنین سابقه عضویت در هیئت انتخاب و داوری آکادمی جوایز فیلم کوتاه ایران (جوایز ایسفا) را دارد.

فراخوان «شانزدهمین دوره جوایز ایسفا» در خرداد سال ۱۴۰۵ منتشر شد و ارسال آثار تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ ادامه یافت. با پایان مهلت ارسال آثار، داوری مرحله‌ اول شانزدهمین دوره جوایز آکادمی ایسفا آغاز می‌شود.