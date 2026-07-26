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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

دبیر شانزدهمین دوره‌ جوایز فیلم کوتاه ایسفا معرفی شد

دبیر شانزدهمین دوره‌ جوایز فیلم کوتاه ایسفا معرفی شد

پویا نبی دبیر شانزدهمین دوره جوایز فیلم کوتاه ایسفا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایسفا، پویا نبی دبیر شانزدهمین دوره جوایز ایسفا شد.

پویا نبی فیلمساز و مدرس سینما تاکنون چهار فیلم کوتاه از جمله «سایلنت» و «خوابگردها» را کارگردانی کرده است. وی از سال ۱۳۹۴ عضو انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) است. نبی همچنین سابقه عضویت در هیئت انتخاب و داوری آکادمی جوایز فیلم کوتاه ایران (جوایز ایسفا) را دارد.

فراخوان «شانزدهمین دوره جوایز ایسفا» در خرداد سال ۱۴۰۵ منتشر شد و ارسال آثار تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ ادامه یافت. با پایان مهلت ارسال آثار، داوری مرحله‌ اول شانزدهمین دوره جوایز آکادمی ایسفا آغاز می‌شود.

کد مطلب 6899468

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