نامزدهای شانزدهمین دوره جوایز ایسفا اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جوایز ایسفا، نامزدهای شانزدهمین دوره‌ جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران (جوایز ایسفا) در ۹ رشته اعلام شدند.

اسامی نامزدها به شرح زیر است؛

نامزدهای بهترین موسیقی تالیفی

«گذشته، حال، گذشته»؛ آرمان توچایی

«خداحافظ آشغال»؛ بامداد افشار

«تیتان»؛ صبا علیزاده

«یویو»؛ مونا مطبوع ریاحی و مانو مایر

«کارون بلندترین رود ایران»؛ پیام هاشمی طاری

بهترین طراحی صحنه یا طراحی لباس

«گدوک»؛ لیلا نقدی پری (طراحی صحنه)

«خداحافظ آشغال»؛ محدث یوسفی (طراحی صحنه)

«تیتان»؛ حامد اصلانی (طراحی صحنه)

«کارون بلندترین رود ایران»؛ سارا اعظم پناه (طراحی صحنه)

«خورشید مصنوعی»؛ فائزه فردی (طراحی لباس)

نامزدهای بهترین صدا

«خداحافظ آشغال»؛ ( صدابردار؛ حسن سلمانی، طراحی و ترکیب صدا؛ امیر حسین قاسمی)

«شکلات تلخ»؛ (صدابردار؛ شاهین پور داداشی، طراحی و ترکیب صدا؛ حسین ابوالصدق)

«یالها»؛ (صدابردار؛ سعید زند، طراحی و ترکیب صدا؛ رامین ابوالصدق)

«یویو»؛ (صدابردار؛ امیر شاهوردی، طراحی و ترکیب صدا؛ احسان افشاریان)

«گدوک»؛ (صدابردار؛ سعید زند / طراحی و ترکیب صدا؛ زهره علی اکبری)

نامزدهای بهترین تدوین

«خداحافظ آشغال»؛ مهدی بدرلو

«کارون بلندترین رود ایران»؛ لائورا کاپنز، سهند سرحدی، نینا ورتانن

«نترس»؛ فاطمه مختاری و فرنوش صمدی

«یالها»؛ ایلحان شاهی

«گذشته، حال، گذشته»؛ آرمین پرگر

نامزدهای بهترین فیلمبرداری

«تیتان»؛ ادیب سبحانی

«خداحافظ آشغال»؛ حمید مهرافروز

«گذشته، حال، گذشته»؛ محمدرضا شعبان‌پور

«یالها»؛ ادیب سبحانی

«گدوک»؛ علی احسانی

نامزدهای بهترین بازیگری

«تست»؛ هدیه خانیان

«ترمینال»؛ بنفشه ریاضی

«نترس»؛ مائده طهماسبی

«دقایق تنهایی نیلی»؛ نیلی شبقره

«در محاصره»؛ سونیا سنجری

نامزدهای بهترین فیلمنامه

«پل هوایی»؛ آرمان پسیان

«در محاصره»؛ مجید برزگر و کیارش اردشیرپور

«دقایق تنهایی نیلی»؛ درسا شیرازی

«نترس»؛ امید میرزایی

«یالها»؛ امیرعلی سی‌سی‌پور

نامزدهای بهترین کارگردانی

«یالها»؛ امیرعلی سی‌سی‌پور

«گذشته، حال، گذشته»؛ آرمین پرگر

«خداحافظ آشغال»؛ بهمن و بهرام ارک

«دقایق تنهایی نیلی»؛ درسا شیرازی

«نترس»؛ امید میرزایی

نامزدهای بهترین فیلم

«خداحافظ آشغال»؛ مهدی بدرلو

«کارون بلندترین رود ایران»؛ لائورا کاپنز، سهند سرحدی، نینا ورتانن

«نترس»؛ فاطمه مختاری و فرنوش صمدی

«یالها»؛ ایلحان شاه

و «گذشته، حال، گذشته»؛ آرمین پرگر.

مراسم اهدای جوایز شانزدهمین دوره جوایز ایسفا به دبیری پویا نبی روز چهارشنبه ۲۲ مهر در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار می‌شود.