رقابت «هوادار» در جشنواره ژاپنی؛ تصمیمی که در جنگ ۱۲ روزه گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «هوادار» به کارگردانی لیلا نوعی و تهیه‌کنندگی مشترک لیلا نوعی و رهام رسولی، در شانزدهمین دوره جشنواره «اتحاد برای صلح» ژاپن به عنوان یکی از ۱۱ فینالیست نهایی رویداد به رقابت می‌پردازد.

جشنواره فیلم «اتحاد برای صلح»، یک جشنواره دانشجویی است که هر ساله با شعار فراخوانی برای جهانی صلح‌آمیز و عاری از جنگ و درگیری در روز جهانی صلح برگزار می‌شود. شانزدهمین دوره این جشنواره با مشارکت بنیاد «PEACE DAY» برگزار می‌شود. این رویداد در روز یکشنبه ۲۹ شهریور برابر با ۲۰ سپتامبر در سینما «Human Trust» شیبویا در توکیو برگزار می‌شود.

این فیلم کوتاه که در مشهد و طی یک روز فیلمبرداری شده است، داستان پیرمردی است که در اوج روزهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برخلاف اصرار خانواده در تهران می‌ماند؛ او تصمیمی متفاوت می‌گیرد که به گذشته او، گره خورده است.

«هوادار» پیش از این نشان ویژه شایستگی بیست و دومین دوره جوایز جهانی اکولِید آمریکا را کسب کرده است. همچنین، فیلم منتخب پویش انجمن سینمای جوانان ایران؛ «وطن به روایت من» بوده و در جشنواره‌های فانوس خیال، آوای صلح و مقاومت حضور داشته و در رویدادهای بزم رزم و آغوش ایران قدردانی شده است.

محمد تقی‌نژاد و مهرو زراعت‌کار در این فیلم کوتاه ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل فیلم کوتاه «هوادار» عبارتند از نویسنده و کارگردان: لیلا نوعی، تهیه‌کننده: رهام رسولی، لیلا نوعی، مجری طرح: انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مشهد، مدیر فیلم‌برداری: سید حمیدرضا سادات فاطمی، صدابردار: محمدرضا دهقان، تدوین: هادی حقی‌راد، صداگذاری: سلمان ابوذر، اصلاح نور و رنگ: مهران جبلی، طراح گریم: آناهیتا موسوی، طراح صحنه و لباس: مهنوش جوادی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: فرزانه سلیمانیان، مدیر تولید: محمد اسدالله‌زاده، منشی صحنه: محدثه رضایی، دستیار اول فیلم‌بردار: مجید شجاعی، گروه فیلم‌برداری: مهدی عبادی، فاطمه کیانی، علی ملایی، اپراتور دوربین: طاها تقدیری، دستیار گریم: ثمین کرمانی، دستیاران صحنه و لباس: علی‌سینا عرب‌زاده جمالی، امیرارسلان نادعلی زاده قناد، دستیاران تولید: محدثه محمدخانی، مهدی صحراگرد، امیر عمیدی، پشتیبانی فنی: دفتر سینمایی اساطیر (حامد خوشرو)، عکاس: نیما نوعی، پخش بین‌الملل: وارکانا پروداکشنز، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی.